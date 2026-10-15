El Don Bosco se adueña del liderato en solitario básquet de Moca

Troy Cracknell, del Don Bosco, recibe la defensa de Willy Perez, del Jose Horacio Rodríguez. ( CEDIDA POR EL BSE )

El club Don Bosco consiguió una importante victoria 87-81 sobre el José Horacio Rodríguez para instalarse en solitario en la cima del XXXII Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE), dedicado al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y en disputa por la Copa Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

Con una ofensiva combinada de 43 puntos entre Troy Cracknell y Darwin Rosario, los representantes del Don Bosco iniciaron la segunda ronda del certamen con un triunfo que elevó su marca a 3-1, mientras que el José Horacio Rodríguez continúa sin conocer la victoria, con récord de 0-4.

Los dirigidos por Jonathan Sarnely dominaron la primera mitad con marcador de 42-37 y terminaron imponiéndose gracias a una mejor efectividad en tiros de campo, con un 50.8 %, frente al 41.7 % de sus rivales.

Cracknell encabezó el ataque de los ganadores con 28 puntos y 10 rebotes, respaldado por Rosario, quien aportó 15 unidades; Yeriel López 13, y Erick Pichardo 11 puntos.

Por el conjunto del José Horacio Rodríguez, Darious Monten fue el máximo anotador con 25 puntos, mientras que Marcos Flores agregó 13 y Juan Cime terminó con 11 unidades.

Con este resultado, el Don Bosco se queda solo en la primera posición del campeonato, que cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL), mientras el José Horacio Rodríguez permanece en el último puesto de la tabla.

Interrupción por el suministro eléctrico

El encuentro correspondiente a la primera jornada entre los campeones del club San Sebastián y el club La Cancha tuvo que ser suspendido debido a una falla eléctrica en el techado Dr. Rubén Lulo Gitte, cuando se encontraba al finalizar la primera mitad.

El Imperio Rojo dominaba el marcador 44-39 al momento de presentarse el inconveniente. Sin embargo, al transcurrir más de una hora sin que se pudiera resolver la situación, fue necesario detener el partido, conforme a las disposiciones reglamentarias del torneo.

El director técnico del BSE 2026, Rafael Sánchez, aclaró que el encuentro será programado para una nueva fecha, a fin de completar las acciones pendientes.

Reglamentos del torneo

El artículo 14 del reglamento del torneo dice que, si hay una falla eléctrica en medio del partido, los organizadores tienen una hora para resolverlo, luego de pasada los 60 minutos y no se resuelve, automáticamente el partido en acción se suspende como esté y se pone otra fecha para continuarlo, los equipos involucrados deben presentar la misma nómina que tenían el día de ese juego.