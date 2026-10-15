Club Rafael Barias se impone a San Carlos y lo despide del TBS Distrito 2026

JD Miller ataca el aro en el partido del Rafael Barias ante San Carlos ( CEDIDA POR ABADINA )

El club Rafael Barias se impuso este miércoles a su homólogo de San Carlos, 81-72, y lo despidió del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026), que está en su última semana de la serie regular.

El refuerzo norteamericano JD Miller fue el máximo anotador con 19 puntos y nueve rebotes, Eusebio Suero aportó 17 tantos y el también estadounidense Marquis Wright coló 13 unidades.

Por San Carlos, Reggie Quezada debutó con 20 puntos, Eddy Polanco 15, Kevin Mateo tuvo 12 dígitos, cinco rebotes y cinco asistencias, y Miguel Simón logró un doble-doble de 11 encestes y capturó 13 pelotas.

El Barias arribó a su séptima victoria, tres seguidas, con dos derrotas, y 16 puntos acumulados, manteniéndose en el segundo lugar del grupo A que tiene de líder al club Los Prados (8-1) y 17 puntos, ambos con sus cupos asegurados en la Fase de Eliminación.

Con la derrota, el club San Carlos (1-8) y 10 puntos, quedó descalificado aún restándole un partido por celebrar en la serie regular, mientras que Huellas del Siglo (3-6) y 12 tantos, pasa directo a la Fase de Eliminación.

En el grupo A, San Lázaro y Mauricio Báez son los primeros clasificados a la segunda fase del TBS Distrito 2026, que otorga tres cupos por grupo (A y B), y están empates en el primer lugar de su división A, con 5-3 y 13 puntos.

El Millón está en tercero al presentar foja de 3-5 y 11 puntos, y en cuarto se ubica Bameso (2-6) y 10 tantos.

Saque de honor

Previo al inicio del partido entre Rafael Barias y San Carlos, el exjugador José -Grillo- Vargas realizó el saque de honor invitado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside el joven dirigente Edwin Castillo (Tatico).

A Grillo Vargas lo acompañaron José Esteban Borrome, Nelson Ramírez, quien es el Comisionado del TBS Distrito 2026, Manuel Guzmán, el ex árbitro FIBA José Lapaix, los jugadores Miguel Simón y José Rodríguez, Joel Ramírez, Neit González, Matilde Guerrero, José Fortuna y Fernando Teruel.

Vargas, Joel Ramírez, Guerrero y Teruel son Inmortales del Deporte Dominicano, por su excepcional carrera como atletas y propulsor en baloncesto, siendo distinguidos por Abadina con un pase permanente (de por vida) en las "Bodas de Oro", 50 años, del TBS Distrito 2026.

Juegos del viernes

El 50 TBS Distrito 2026 continuará este viernes, a las 7:30 de la noche, con un doble cartel entre equipos pertenecientes al grupo A, en la antepenúltima jornada de la serie regular.

A las 7:00 de la noche se medirán los clubes El Millón (3-5) contra Bameso (2-6), equipos que se disputan la única plaza disponible del grupo A -que otorga tres- a la Fase de Eliminación.

En el cierre, a las 9:00 de la noche, chocarán los combinados de San Lázaro y Mauricio Báez, los cuales están empate en el primer lugar con marca de 5-3, y son los únicos clasificados a la segunda fase en la división A.