Bameso y Mauricio Báez logran triunfos en la jornada del TBS Distrito

Juan Guerrero porta el balón en el partido que gano Bameso ante El Millón en la continuación del TBS Distrito ( CEDIDA POR ABADINA )

La noche de este viernes Bameso superó a El Millón, 94-81, con la férrea ofensiva de Juan Guerrero, quien encestó 31 puntos y atrapó 16 rebotes, en la antepenúltima y decisiva fecha de la serie regular del TBS Distrito 2026.

Guerrero le agregó a su actuación de doble-doble, cinco asistencias, para detener una racha negativa de tres reveses al hilo.

Otros cuatro jugadores de Bameso anotaron sobre los 10 puntos con 15 y ocho rebotes de Jean Carlos Quezada, 14 y siete capturas de Luixander Blanco, Manuel Montero 13 y 11 tantos del refuerzo norteamericano Jaysean Paige, quien además aportó cuatro rebotes más seis asistencias.

Por "El Yireh", el refuerzo estadounidense Kerry Richardson tuvo 25 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias, el también refuerzo Raymond Bastardo, de La Romana, marcó 17 unidades más cinco atrapadas, Kevin Jiménez ligó 14 con seis pases de balón y Jesse Zarzuela 14.

Con la victoria, Bameso (3-6) escaló al tercer lugar del grupo A que precisamente disputa la única plaza faltante de esa división, el club El Millón (3-6), con quienes empató en el tercero lugar y 12 puntos para ambos.

Mauricio Báez barrió a San Lázaro y ganó la serie regular

El club Mauricio Báez le barrió 2-0 la serie particular a su viejo rival de San Lázaro, con la victoria obtenida este viernes 79-71, en el cierre de la jornada del viernes.

Gerardo Suero fue el co-líder anotador con 17 puntos, siete rebotes y cuatro, y el refuerzo norteamericano Kevin Obannor logró un doble-doble de 17 tantos y 14 rebotes, Richard Bautista logró 11 dígitos más seis asistencias y Carlos Pepín terminó con 11 encestes.

Por los lazareños, Diego Colón anotó 21 puntos, Jordan Geronimo 16 tantos y Edgar Tejeda aportó 12 unidades.

El Mauricio Báez le barrió 2-0 la serie particular a San Lázaro (5-4), y de paso ganó la ronda regular del grupo A con su récord de 6-3, y los dos fueron los primeros clasificados a la Fase de Eliminación y/o segunda fase del 50 TBS Distrito 2026, que otorga tres cupos por grupo (A y B).

Juegos del sábado

El 50 TBS Distrito 2026 continuará este fin de semana en la fase final de la serie regular con dos partidos el sábado desde las 5:00 de la tarde, se enfrentarán Los Prados (8-1) ante Rafael Barias (7-2), y a las 7:00 de la noche, San Carlos (1-8) contra Huellas del Siglo (3-6).

El domingo a partir de las 4:00 de la tarde, se medirán Mauricio Báez y El Millón, y en el cierre, Bameso vs San Lázaro, para concluir la fase regular.