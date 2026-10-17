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Bameso y Mauricio Báez logran triunfos en la jornada del TBS Distrito

La actividad continúa este sábado a partir de las 5 de la tarde

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    Bameso y Mauricio Báez logran triunfos en la jornada del TBS Distrito
    Juan Guerrero porta el balón en el partido que gano Bameso ante El Millón en la continuación del TBS Distrito (CEDIDA POR ABADINA)

    La noche de este viernes Bameso superó a El Millón, 94-81, con la férrea ofensiva de Juan Guerrero, quien encestó 31 puntos y atrapó 16 rebotes, en la antepenúltima y decisiva fecha de la serie regular del TBS Distrito 2026.

    Guerrero le agregó a su actuación de doble-doble, cinco asistencias, para detener una racha negativa de tres reveses al hilo.

    Otros cuatro jugadores de Bameso anotaron sobre los 10 puntos con 15 y ocho rebotes de Jean Carlos Quezada, 14 y siete capturas de Luixander Blanco, Manuel Montero 13 y 11 tantos del refuerzo norteamericano Jaysean Paige, quien además aportó cuatro rebotes más seis asistencias.

    Por "El Yireh", el refuerzo estadounidense Kerry Richardson tuvo 25 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias, el también refuerzo Raymond Bastardo, de La Romana, marcó 17 unidades más cinco atrapadas, Kevin Jiménez ligó 14 con seis pases de balón y Jesse Zarzuela 14.

    Con la victoria, Bameso (3-6) escaló al tercer lugar del grupo A que precisamente disputa la única plaza faltante de esa división, el club El Millón (3-6), con quienes empató en el tercero lugar y 12 puntos para ambos.

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    El club Mauricio Báez le barrió 2-0 la serie particular a su viejo rival de San Lázaro, con la victoria obtenida este viernes 79-71, en el cierre de la jornada del viernes.

    Gerardo Suero fue el co-líder anotador con 17 puntos, siete rebotes y cuatro, y el refuerzo norteamericano Kevin Obannor logró un doble-doble de 17 tantos y 14 rebotes, Richard Bautista logró 11 dígitos más seis asistencias y Carlos Pepín terminó con 11 encestes.

    Por los lazareños, Diego Colón anotó 21 puntos, Jordan Geronimo 16 tantos y Edgar Tejeda aportó 12 unidades.

    El Mauricio Báez le barrió 2-0 la serie particular a San Lázaro (5-4), y de paso ganó la ronda regular del grupo A con su récord de 6-3, y los dos fueron los primeros clasificados a la Fase de Eliminación y/o segunda fase del 50 TBS Distrito 2026, que otorga tres cupos por grupo (A y B).

    Juegos del sábado 

    El 50 TBS Distrito 2026 continuará este fin de semana en la fase final de la serie regular con dos partidos el sábado desde las 5:00 de la tarde, se enfrentarán Los Prados (8-1) ante Rafael Barias (7-2), y a las 7:00 de la noche, San Carlos (1-8) contra Huellas del Siglo (3-6).

    El domingo a partir de las 4:00 de la tarde, se medirán Mauricio Báez y El Millón, y en el cierre, Bameso vs San Lázaro, para concluir la fase regular.

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