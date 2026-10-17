San Carlos y Rafael Barias logran sendos triunfos en el TBS Distrito 2026

JD Miller porta el balón en la victoria del Club Rafael Barias ante Los Prados en la continuación del TBS Distrito 2026. ( CEDIDA POR ABADINA )

El club Rafael Barias doblegó este sábado de seis puntos a Los Prados, 81-75, pero se quedó corto de ganar la serie regular del grupo B en la penúltima fecha de la serie regular del TBS Distrito 2026.

A la ofensiva del Barias se destacaron JD Miller con 17 puntos y nueve rebotes, Eusebio Suero 16, Marquis Wright 14 y Yuri Covington 13.

Por los pradenses, el refuerzo boricua Alejandro Vásquez lideró la ofensiva con 25 puntos, su compatriota Manny Camper logró un doble-doble de 18 tantos más 10 rebotes, y Jefrey Abreu aportó 17 unidades y siete atrapadas.

El Barias, para quedar en primer lugar del grupo B debía ganar el partido de ocho puntos, ya que perdió de siete el domingo 20 de septiembre, 68-61, y la serie particular terminó empatada 1-1, al igual que el récord individual de ambos conjuntos de 8-2 y 18 punto.

En la tercera posición del grupo terminó Huellas del Siglo (3-6) y 12 puntos, para completar los tres clasificados a la Fase de Eliminación del grupo "B", San Carlos (1-8) quedó fuera.

San Carlos se despide con triunfo ante Huellas y retira la camiseta No.20 de Manuel Guzmán

El club San Carlos se despidió de la serie regular con un triunfo ante Huellas del Siglo, 83-75, y le retiró la camiseta No.20 al ex jugador Manuel Guzmán, al concluir su participación en el TBS Distrito 2026.

Por San Carlos, Kevin Mateo (El Lápiz) mostró su dignidad y coraje con una ofensiva de 22 puntos, Eddy Polanco ligó 14 encestes y Reggie Quezada terminó con 11 más ocho asistencias.

Por el conjunto de Cristo Rey, Sage Borbon anotó 18 puntos, el refuerzo romanense Yeison Colome coló 13 con seis rebotes, Anphernee Acevedo 11 y Leandro Cabrera 10 y 11 rebotes.

La escuadra de las "Cinco Esquinas" cerró su accionar con récord de 2-8 en la cuarta posición del grupo "B".

Juegos del fin domingo

El 50 TBS Distrito 2026 continuará este domingo en la conclusión de la serie regular con dos partidos correspondientes al grupo A, a partir de las 4:00 de la tarde, cuando se medirán Mauricio Báez y El Millón, y en el cierre, Bameso vs San Lázaro.