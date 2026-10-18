Andrés Feliz aporta 14 puntos en la contundente victoria del Real Madrid sobre el Bilbao

Andrés Feliz en acción con el Real Madrid. ( ARCHIVO/ EFE )

El dominicano Andrés Feliz continúa sumando actuaciones positivas con el Real Madrid en el baloncesto español.

El armador aportó 14 puntos este domingo en la contundente victoria del conjunto blanco por 119-84 sobre el Surne Bilbao Basket, resultado que le permitió extender su paso perfecto a 4-0 en la Liga Endesa.

Feliz integró el quinteto inicial del equipo madridista, que impuso su ritmo desde el primer cuarto y marcó diferencias con su intensidad defensiva, velocidad en las transiciones y efectividad desde la línea de tres puntos. La superioridad del Madrid quedó reflejada en el marcador al descanso, cuando dominaba 62-35.

Sergio Llull encabezó la ofensiva con 19 puntos, mientras el conjunto dirigido por Pedro Martínez estableció una nueva marca de franquicia al encestar 20 triples.

El equipo blanco volvió a exhibir la profundidad de su plantilla y su capacidad para mantener la presión ofensiva durante el encuentro.

La contribución de Feliz también se produjo en un momento favorable para el base dominicano, quien ha mostrado una evolución en su papel dentro de una de las plantillas más exigentes del baloncesto europeo.

Juego efectivo

Su capacidad para atacar el aro, presionar a los defensores y aportar energía en ambos lados de la cancha le permite ofrecer alternativas al cuerpo técnico en la conducción del juego.

El partido ante Bilbao se suma a una temporada en la que el dominicano ha buscado consolidarse dentro de la rotación madridista, compartiendo responsabilidades en la posición de armador con jugadores de experiencia internacional.

En la campaña 2025-26 de la Liga Endesa, Feliz disputó 31 partidos y promedió 7.7 puntos, 2.8 rebotes y 2.2 asistencias, de acuerdo con las estadísticas oficiales de la ACB.

Su rendimiento también ha tenido momentos destacados en otras competiciones.

En octubre de 2026, el dominicano anotó 26 puntos ante el ASVEL en la Euroliga, con ocho triples convertidos en 11 intentos, una actuación que reafirmó su capacidad para asumir protagonismo ofensivo cuando el equipo lo necesita.

Con el triunfo ante Bilbao, el Real Madrid prolonga su buen comienzo en la Liga Endesa y encuentra en Feliz otra pieza capaz de contribuir a la intensidad y el ritmo que caracterizan su propuesta de juego.