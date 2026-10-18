El Don Bosco defiende la punta y el José Horacio Rosa el abismo en Moca

Oliver García encesta durante el partido en el que culminó con 27 puntos. ( CEDIDA POR EL BSE )

El club Don Bosco mantuvo su paso firme en la punta del XXXII Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE), mientras que La Cancha continúa al acecho en la segunda posición, tras conseguir importantes victorias en la jornada del certamen dedicado al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y en el que se disputa la Copa Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

Don Bosco mantiene el control



El Don Bosco (4-1) derrotó 75-63 al club San Sebastián (2-2), apoyado en su efectividad ofensiva y una sólida ejecución para mantenerse en solitario en la cima del campeonato, que cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL).

Los dirigidos por Jonathan Sarnely encontraron una de sus principales fortalezas en los disparos de larga distancia, con un 39.1 % de efectividad desde la línea de tres puntos. En cambio, San Sebastián tuvo una noche para el olvido en ese departamento, al fallar sus 17 intentos desde el perímetro.

Christopher Bencosme encabezó la ofensiva de los ganadores con 18 puntos, seguido por Troy Cracknell, quien aportó 17, y Darwin Rosario, con 16 tantos, nueve rebotes y ocho asistencias.

Por San Sebastián, Isaiah Austin registró 19 puntos y 13 rebotes, Kevin Núñez sumó 13 unidades y Luigy Rojas terminó con 10.

La Cancha remonta y agrava la crisis del José Horacio

En un cierre cargado de emoción, el club La Cancha (3-1) protagonizó una espectacular remontada para imponerse 86-82 al José Horacio Rodríguez (0-5), que ve complicarse cada vez más sus aspiraciones.

Cuando restaban 1:49 para finalizar el encuentro, el conjunto de La Cancha perdía 77-74. Fue entonces cuando el santiaguero Oliver García asumió el protagonismo y encadenó ocho puntos consecutivos para cambiar el rumbo del partido y conducir a su equipo hacia una victoria de gran importancia.

La reacción en los minutos finales permitió a La Cancha preservar su posición entre los principales contendientes del campeonato, mientras el José Horacio Rodríguez sufrió su quinta derrota consecutiva.

Oliver García fue determinante en el triunfo al concluir con 27 puntos, la misma cantidad anotada por Dominic Rosario. Jeremy Guzmán aportó 11 unidades y 13 rebotes, mientras Yonathan Polanco agregó nueve puntos.

Por el José Horacio Rodríguez, Darios Monten terminó con 22 puntos y 10 rebotes, Willy Pérez también encestó 22 tantos y Manuel Mateo consiguió 15 unidades y 10 rebotes.

Los fanáticos del Baloncesto Superior de Espaillat pueden disfrutar de las incidencias del torneo gracias a la transmisión de Televiaducto SRL, a través del Canal 58 y YouTube, llevando la emoción del baloncesto mocano al público nacional e internacional.



