VIDEO | Jassel Pérez anota 40 con el Girona, y es el jugador más destacado de la jornada en la ACB

Yassel Pérez celebra un canasto con el Girona ( CEDIDA POR EL FIATC GIRONA )

El escolta dominicano del FIATC Girona Jassel Pérez ha sido elegido por primera vez en su carrera en España Mejor Jugador de la Jornada tras su exhibición en la cuarta fecha de la Liga Endesa ante el Leyma Coruña, en un partido en el que anotó 40 puntos y logró una valoración de 41 créditos.

Fue clave en el segundo triunfo del equipo catalán, al que llegó este verano procedente del Covirán Granada.

Sus 40 puntos son una de las mayores anotaciones que se han visto en la ACB en este siglo y la mejor de 2026. Además, los consiguió con muy pocos errores en el tiro.

— FIATC Girona (@BasquetGirona) October 18, 2026

Acertó sus tres lanzamientos de dos puntos y sus siete tiros libres y solo erró cuatro de los 13 triples que intentó. El internacional dominicano batió ante el equipo gallego sus marcas de puntos (40), triples (9), recuperaciones (4) y valoración (41), tras una actuación histórica.

Además, repartió dos asistencias que se tradujeron en cinco puntos más para su equipo, tras una canasta de dos puntos de David N´Guessan y un triple de Andrzej Pluta. También capturó dos rebotes, recuperó cuatro balones y forzó cinco faltas personales.

Su temporada 2026

El 2026 arrancó para el talentoso nativo de San Cristóbal en las filas del Covirán Granada en España, donde continuó sumando valiosa experiencia internacional y mostrando destellos de su explosiva capacidad anotadora.

Su estancia en territorio ibérico sirvió para consolidar sus herramientas individuales antes de regresar al continente americano para el siguiente gran reto de su calendario.

Posteriormente, el popularmente apodado "Rey del Pop" se trasladó al Baloncesto Superior Nacional (BSN) de Puerto Rico al firmar con los Vaqueros de Bayamón.

En la isla del encanto, Pérez causó un impacto inmediato gracias a su atletismo y madurez sobre la cancha, convirtiéndose en pieza fundamental para que el conjunto de Bayamón se proclamara campeón del torneo 2026.

A nivel de selección nacional, el escolta continuó siendo un pilar indispensable para la República Dominicana en las ventanas clasificatorias de la FIBA.

Sus sólidas actuaciones captaron la atención de múltiples clubes europeos, lo que culminó a finales de agosto con el anuncio oficial de su fichaje por dos temporadas con el FIATC Girona para retornar a la máxima categoría española.