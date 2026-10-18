Mauricio Báez elimina a El Millón y provoca clasificación de Bameso en el TBS Distrito 2026

Gerardo Suero, del club Mauricio Báez, es marcado fuertemente por Kerry Richardson, de El Millón. ( CEDIDA POR ABADINA. )

El club Mauricio Báez provocó este domingo la eliminación de la escuadra de El Millón, tras vencerlo 86-79, en el último día de la serie regular del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

El capitán del Mauricio Gerardo Suero estuvo inmenso en la ofensiva con 22 puntos y cinco rebotes, el refuerzo norteamericano BJ Fitzgerald debutó con 14 tantos y su compatriota Kevin Obannor logró un doble-doble de 14 unidades con 12 rebotes atrapados.

Por El Millón, el refuerzo estadounidense Kerry Richardson encestó 17 puntos y cinco rebotes, Carlos Rodríguez anotó 16, el refuerzo romanense Raymond Bastardo tuvo 13 y capturó seis balones, Andrés Fulgencio y Jesse Zarzuela 10 cada uno.

Los millonarios estaban obligados a ganar para buscar la clasificación y combinarla con una derrota de Bameso, pero al perder de los mauricianos se desvanecieron sus únicas esperanzas de vida.

Cualquier empate de "El Yireh" con los bamesianos favorecía a estos últimos porque le ganaron la serie particular (1-1) por goal average de +8. El Millón ganó el primer choque de cinco puntos, 79-74, y Bameso el segundo de 13 tantos, 94-81.

El Mauricio Báez fue el "amo y señor" del grupo A con su récord de 7-3 y 17 puntos, seguido de San Lázaro, en segundo peldaño, y Bameso, completando los tres clasificados a la Fase de Eliminación.

En el grupo B todo está definido con el primer lugar de Los Prados (8-2), el segundo puesto de Rafael Barias (8-2), ambos con 18 puntos, y el tercero de Huellas del Siglo (3-7) y 13 tantos. San Carlos (2-8), quedó fuera.

El sistema de competencia del 50 TBS Distrito 2026 para definir las posiciones se rige por puntos, otorgando dos por cada victoria y uno por derrota, y cero por confiscación, avanzando los tres primeros lugares de los grupos A y B a la Fase de Eliminación.

La justa distrital celebra sus "Bodas de Oro", la cual está dedicada a la Empresa Seaboard "Energía Limpia" y tiene en opción a la Copa BanReservas.

El choque se disputó en la moderna Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El torneo es organizado por la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), que preside Edwin Castillo (Tatico); el Comité Organizador lo encabeza el licenciado Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; y Nelson Ramírez, es el Comisionado.

Primera mitad

"El Yireh" demostró dominio del partido en los dos primeros periodos que ganaron, el primero de nueve puntos, 24-15, y el segundo quedó empate 23-23, para irse al descanso de medio tiempo con ventaja de nueve, 47-38.

Raymond Bastardo fue el principal anotador hasta ese punto con 13 anotaciones, Carlos Rodríguez 10, Enmanuel Martínez ocho más seis asistencias y Kerry Richardson siete.

Por los mauricianos, Gerardo Suero anotó 11 puntos, Carlos Pepín siete y Bryan Martínez seis.

Martes inicia Fase de Eliminación

El 50 TBS Distrito 2026 iniciará este martes la Fase de Eliminación y/o segunda fase, a la que avanzaron los primeros tres lugares de cada grupo, A y B.

Un único partido se celebrará, a partir de las 7:30 de la noche, entre los clubes Mauricio Báez (1er lugar grupo A) y Huellas del Siglo (3er lugar grupo B).