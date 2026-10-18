Golden State toma el comando de la serie final de la WNBA

Gabby Williams en gestión ofensiva ante la defensa de Angel Reese en el primer partido de la final de la WNBA ( AFP )

Gabby Williams confía en la templanza de Golden State en los momentos decisivos gracias a la forma en que las Valkyries han ganado durante toda la temporada: a través de su defensa.

Confían las unas en las otras para responder en los momentos de mayor presión.

Williams encestó dos tiros libres con 1:18 por jugar para poner a Golden State al frente, y sumó dos más a 4.1 segundos del final para terminar con 26 puntos mientras enfrentaba la constante presión de la férrea defensa de Atlanta.

De este modo, las Valkyries resistieron para vencer a las Dream 68-64 en el Juego 1 de las Finales de la WNBA este sábado.

«A pesar de que estábamos abajo a falta de pocos minutos, creo que teníamos el partido justo donde queríamos porque todo se reducía a apretar en defensa», dijo Williams. «Ese ha sido nuestro sello durante toda la temporada. Por eso hacemos tanto hincapié en ello, porque hemos construido excelentes hábitos defensivos para estos momentos».

Fue la primera derrota de Atlanta en toda la postemporada, lo que puso fin a una racha de 10 victorias consecutivas en general. Y el entrenador Karl Smesko ya estaba listo para ponerse a trabajar revisando el video del partido y descifrar qué ajustar para el Juego 2.

Las Dream siguen sin ganar un solo juego de finales, habiendo sido barridas en cada una de sus tres visitas anteriores a esta instancia.

«Estuvimos ahí, muy cerca, por eso duele un poco, pero también nos motiva», comentó. «Sabemos de lo que somos capaces, así que tendremos un día para prepararnos lo mejor posible y creo que jugaremos aún mejor».

Encontrar la manera de frenar a Williams —y a todo su capacitado elenco de apoyo— será todo un desafío.

Tras un primer cuarto discreto, anotó 16 de sus puntos en el segundo periodo. Ninguna otra jugadora de las Valkyries terminó con doble dígito en anotación, en un partido donde el equipo lanzó para un 32.1% de campo y 7 de 33 en triples.

«Siempre supimos que encontraríamos la manera de lograrlo», dijo Williams al micrófono al finalizar el encuentro, mientras los aficionados coreaban «¡Gabby! ¡Gabby!».

Rhyne Howard falló un intento triple con 1:09 en el reloj, pero Angel Reese consiguió un robo momentos después. Naz Hillmon también falló desde larga distancia. Kiah Stokes le dio otra oportunidad a las Dream, pero falló el primero de dos tiros libres a 23.8 segundos del final. Luego, Allisha Gray no pudo embocar un triple a nueve segundos de la conclusión.

Williams convirtió dos tiros libres con poco más de cuatro segundos por jugar para sellar la victoria.

El Juego 2 de la serie al mejor de siete se disputará el lunes por la noche de regreso en el Chase Center, donde el ensordecedor ambiente de una ruidosa afición en "Ballhalla" creó exactamente la atmósfera hostil que la entrenadora de las Valkyries, Natalie Nakase, había solicitado a los fanáticos locales.

Una de estas dos franquicias conquistará su primer campeonato y, si el primer partido sirve de indicativo, será una autentica batalla defensiva de principio a fin.

Reacciones y lesiones

Gray regresó de una lesión para anotar 19 puntos, mientras que Reese añadió 14 puntos y 12 rebotes. Jordin Canada aportó ocho puntos, siete asistencias y cinco rebotes para las Dream, encestando un oportuno tiro a media distancia de 13 pies con 4:23 restantes.

Williams anotó una bandeja en penetración a 3:22 del final que acercó a Golden State 62-61. Canada chocó de forma aparatosa contra la rodilla de Williams en un cerco rebotero durante sus tiros libres al final del juego, y la estrella de las Valkyries tuvo que ser atendida por un preparador físico en el banquillo durante los momentos finales.

«Estoy bien, fue un partido largo y muy físico», declaró después.

Gray estuvo en la alineación titular tras completar una práctica ligera el viernes. Se había perdido los últimos dos juegos de la barrida de Atlanta sobre las New York Liberty en la serie semifinal al mejor de tres debido a una lesión en el dedo anular de la mano izquierda —su mano de tiro—.

La escolta de Golden State, Tiffany Hayes, se golpeó fuertemente el rostro contra la duela al intentar un robo en los minutos finales y quedó tendida a 2:38 del final, antes de retirarse por su propio pie hacia el vestidor.

Nakase señaló que «hasta el momento» las indicaciones eran que Hayes estaría disponible para el Juego 2, «así que lo sabré bien cuando el cuerpo médico me informe». La jugadora estaba recibiendo su tratamiento habitual.

Hayes, de 37 años, disputó sus primeras 10 temporadas en la WNBA con Atlanta.

«Fue un partido físico, lo entendemos, son los playoffs y eso es parte del juego. Tip está bien, solo le di un pequeño abrazo», expresó Nakase. «Les diré algo, es una luchadora. No creo que haya nadie con más ganas, tal vez todo nuestro equipo, pero ella realmente quiere esto. Y les puedo decir que esta noche le pondré un poco más de energía a la revisión de video porque quiero ganar esto por Tip».