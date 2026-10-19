Jassel Pérez se adueña de la jornada ACB con sus históricos 40 puntos para unirse a Chicho Sibilio

En esta imagen de archivo, Jassel Pérez (i) y el del UCAM Murcia, Emanuel Cate (d) durante el partido de la Liga Endesa que el FIATC Girona y el UCAM Murcia, el 27.9.26 en el pabellón de Fontajau, en Girona. ( EFE/DAVID BORRAT )

El dominicano Jassel Pérez protagonizó una actuación de 40 puntos en la victoria del FIATC Girona 110-90 sobre Leyma Coruña, mientras que su compatriota Andrés Feliz aportó 14 tantos en el triunfo del Real Madrid 119-84 ante Surne Bilbao Basket, en la cuarta jornada de la Liga Endesa de España.

Sin dudas, es uno de los partidos más ilustres para el sancristobalense.

El escolta, incorporado este verano procedente del Covirán Granada, convirtió sus tres lanzamientos de dos puntos y siete tiros libres, además de nueve triples en 13 intentos.

Cuarenta años, seis meses y seis días después, Pérez igualó los 40 puntos que su compatriota y legendario Chicho Sibilio había anotado en la Liga ACB el 12 de abril de 1986, quien marcó 40, jugando por el Barça frente al Breogán Caixa Galicia en un triunfo 137-81 el 12 de abril de 1986.

En esa ocasión Sibilio marcó 10 triples, uno más que Pérez.

Tienen un punto en común: ambos son de la provincia San Cristóbal.

El mejor de la jornada

Pérez, elegido por primera vez Mejor Jugador de la Jornada, estableció marcas personales en anotación (40), triples convertidos (9) y recuperaciones de balón (4).

Su actuación permitió al Girona conseguir su segunda victoria de la temporada, con balance de 2-2. El dominicano resultó determinante en el último cuarto, cuando anotó tres triples y encabezó una ofensiva de 14-0 que cambió el rumbo del encuentro, después de que su equipo llegara al período final en desventaja de 74-76.

Los 40 puntos de Pérez ante el Leyma Coruña son ya una de las mayores anotaciones que se han visto en Liga Endesa en este siglo y la mejor del 2026.

Mario Hezonja también llegó a 40 el pasado mes de mayo ante el UCAM Murcia tras una prórroga en el partido más anotador de la historia.

Pérez (3-3) al igual que Sibilio (4-4) no fallaron tiros de 2 puntos, ni tampoco libres, 7-7, el escolta y 2-2 para Chicho.

Juan Antonio San Epifanio, "Epi" es el líder histórico con 54 puntos (1984).

"Ahora tenemos en la cabeza los 40 puntos, pero ha hecho un trabajo defensivo increíble y esto es lo que me hace más feliz. Es un jugador capaz de sacrificarse y luchar", dijo a EFE, el entrenador del Girona, Moncho Fernández.

Récord para su club

La cifra "supone un nuevo récord anotador individual del club en la ACB", escribe la página del Basquet Girona. "Además, el equipo estableció una nueva mejor marca de triples en un partido de la competición, con 20 aciertos desde el perímetro". Es un logro más para el dominicano de 25 años, que ganó este año el título en Puerto Rico.