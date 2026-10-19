Brandon Miller llega a un acuerdo de extensión de contrato por 209 millones de dólares

Los Charlotte Hornets y el alero Brandon Miller han acordado una extensión de contrato por cinco años y $209 millones de dólares, según informaron los representantes de Miller a Shams Charania de ESPN.

El jugador de 23 años promedió 20.2 puntos, 4.9 rebotes y 3.3 asistencias en 65 partidos la temporada pasada.

Desempeño y proyección

La gran temporada de consagración de Miller llegó tras un segundo año en el que estuvo limitado a solo 27 juegos debido a las lesiones. Sin embargo, estando saludable, promedió 21 puntos, 4.9 rebotes y 3.6 asistencias en 34.2 minutos.

Charlotte seleccionó a Miller en la segunda posición global del draft de 2023, una selección después de la estrella de los San Antonio Spurs, Victor Wembanyama. Miller continuó su progresión hasta ser elegido en el Mejor Quinteto de Novatos (All-Rookie) tras la temporada 2023-24.

Los Hornets han tenido una baja temporada bastante transformadora, que ha incluido el traspaso de LaMelo Ball y Miles Bridges.

Miller y Kon Knueppel tendrán la tarea de seguir construyendo a partir de la sorpresiva clasificación de Charlotte al torneo play-in la temporada pasada.