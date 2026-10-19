Los Lakers dejan en libertad a Dalton Knecht

Los Los Angeles Lakers han cortado al alero Dalton Knecht.

Los Lakers habían estado intentando traspasar a Knecht antes del límite de recortes de plantilla de este lunes, pero no pudieron encontrar un acuerdo, según informó el periodista especializado en la NBA, Marc Stein.

Rendimiento de Knecht

Knecht, a quien Los Ángeles seleccionó con la posición número 17 en el draft de 2024, promedió 7.1 puntos con un 37 % de acierto en triples a lo largo de 132 partidos con los Lakers.

El jugador de 25 años tuvo un desempeño sólido en la temporada 2024-25 como novato, registrando 9.1 puntos con 2.8 rebotes en 78 encuentros, incluidos 16 como titular. Registró un 46 % en tiros de campo y un 38 % desde la línea de tres puntos.

Sin embargo, el protagonismo de Knecht disminuyó la temporada pasada, en la que promedió poco más de 10 minutos por partido.