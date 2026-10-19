Las transmisiones de la NBA regresan a la República Dominicana

Ivar René Brea y Frank Camilo (parte superior), acompañan a César Marchena, Armando Soldevila, David Terrero, Miguel Rivera, Rafael Faneyte, Mairení Andrickson, Ernesto Kranwinkel y Jorge Mota en la actividad de lanzamiento de las transmisiones del baloncesto de la NBA en CDN Deportes. ( CEDIDA POR CDN DEPORTES )

CDN Deportes anunció el regreso de las transmisiones de los partidos de la National Basketball Association (NBA) a la televisión abierta dominicana, con transmisión gratuita también a través de streaming geolocalizado para el territorio nacional.

En un escenario internacional donde los derechos de los grandes eventos deportivos se concentran cada vez más en plataformas de suscripción, este acuerdo representa un gran paso para la televisión dominicana, al devolver a la audiencia el acceso gratuito a una de las competencias deportivas más importantes del mundo.

El acuerdo, que abarca varias temporadas, permitirá disfrutar de una amplia cobertura de la NBA, incluyendo partidos de temporada regular, playoffs y en exclusiva el emblemático Juego de Estrellas (NBA All-Star Game).

"Para nosotros es una bendición volver a ser los anfitriones del mejor baloncesto del mundo en la República Dominicana. Fueron muchas horas de conversaciones y un gran esfuerzo para alcanzar un acuerdo que parecía imposible. Hoy podemos decir con satisfacción que la NBA vuelve a estar al alcance de todos los dominicanos", expresó Frank Camilo, director de CDN Deportes.

Una triple cartelera para celebrar el regreso de la NBA a las pantallas dominicanas este martes 20 de octubre, con la participación de algunas de las principales figuras del baloncesto mundial.

La acción arranca a las 3:00 de la tarde, con el partido entre los Boston Celtics y Detroit Pistons.

A las 7:00 de la noche, LeBron James debutará vistiendo el uniforme de los Philadelphia 76ers ante los New York Knicks del dominicano Karl-Anthony Towns. Y a las 9:30 de la noche, para cerrar los Oklahoma City Thunder frente a San Antonio Spurs.

El elenco

Para acompañar esta nueva etapa, CDN Deportes contará con un equipo de narradores y comentaristas que aportará experiencia, profundidad y pasión a cada transmisión: Jorge Mota, Ernesto Kranwinkel, Rafael Faneytte, Iván Ramos, Mairení Adrickson, César Marchena, David Terrero, Miguel Rivera, Armando Soldevilla y Romeo González.