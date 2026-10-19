Stephen Curry supera el susto de una lesión y estará listo para el debut de los Warriors

Stephen Curry driblea el baló en el partido ante los Denver Nuggets. ( ARCHIVO/ AFP )

Stephen Curry estará disponible para el inicio de la temporada 2026-27 de la NBA, después de que un susto por una lesión en el tobillo derecho encendiera las alarmas durante una práctica abierta de los Golden State Warriors el domingo en San Francisco.

El entrenador Steve Kerr confirmó este lunes que el estelar base participó con normalidad en el entrenamiento del equipo y podrá jugar el miércoles por la noche frente a Los Angeles Lakers, en el primer compromiso de la campaña para ambas franquicias.

Worst possible sight you could see in an open practice. Stephen Curry just slipped and tweaked something. Just limped off the floor. Looked like the knee. https://t.co/9049vh9G0g — Luca Evans (@bylucaevans) October 18, 2026

El incidente ocurrió en el Chase Center, cuando Curry avanzaba con el balón y se torció el tobillo derecho mientras manejaba la pelota cerca de la parte superior de la zona de la llave. El jugador se detuvo de inmediato y golpeó el balón contra el suelo, en una reacción que evidenció su frustración por lo sucedido.

Curry abandonó la cancha cojeando y se dirigió al banquillo, donde se inclinó brevemente hacia adelante antes de regresar al vestuario. Sin embargo, Kerr descartó que el percance afectara la rodilla derecha del jugador, que la pasada temporada le ocasionó importantes problemas físicos.

El técnico también explicó que Curry le comunicó que se encontraba bien al concluir la práctica. La confirmación de su participación en el entrenamiento del lunes despejó las dudas sobre su disponibilidad para el esperado estreno ante los Lakers.

La noticia representa un alivio para Golden State, que necesita a su principal referente en plenitud para afrontar una temporada en la que buscará recuperar protagonismo.

Difícil campaña

Curry viene de una campaña complicada, en la que disputó apenas 43 partidos debido, en buena medida, a una persistente lesión en la rodilla derecha.

Pese a las ausencias, el base mantuvo su capacidad productiva al promediar 26.6 puntos y 4.7 asistencias por encuentro en su decimoséptima temporada en la NBA, todas con la camiseta de los Warriors.

El conjunto de Golden State terminó la pasada campaña con récord de 37 victorias y 45 derrotas, resultado que lo dejó fuera de los playoffs por segunda vez en tres temporadas. La franquicia espera cambiar ese panorama con Curry nuevamente como eje de su proyecto.

El jugador, de 38 años, firmó el mes pasado una extensión contractual por dos temporadas y 116 millones de dólares, una señal de la confianza mutua entre la organización y su principal estrella.

Con el susto del domingo aparentemente superado, Curry apunta a liderar a los Warriors desde el primer partido de la campaña. Su presencia será fundamental para un equipo que aspira a dejar atrás sus dificultades recientes y volver a competir entre los principales contendientes de la Conferencia Oeste.