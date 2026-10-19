La fase de eliminación del TBS Distrito arranca este martes

Momento de acción de un partido entre Huellas del Siglo y Mauricio Báez en el TBS Distrito 2026. ( CEDIDA POR ABADINA )

La fase de eliminación del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional arranca este martes con la celebración del partido entre Huellas del Siglo y Mauricio Báez a partir de las 8 de la noche.

A la segunda etapa de la justa baloncetística clasificaron del grupo A los clubes Mauricio Báez (7-3), San Lázaro (5-5) y Bameso (4-6), y en el B, Los Prados (8-2), Rafael Barias (8-2) y Huellas del Siglo (3-7), cada equipo jugará tres partidos, uno con cada uno de los integrantes del otro grupo, y los mejores cuatro lugares avanzarán a la semifinal.

Quedaron descalificados los clubes El Millón (3-7), del grupo A, y San Carlos (2-8), del B.

La etapa semifinal será 1ro. vs 4to., en la serie A, y 2do. vs 3ro., en la B, ambas a un 5-3, y los ganadores irán a la disputa del título de campeón en una ronda final pactada a un 7-4.

Junto a ellos está el profesor Ramón Ceballos, quien es el director técnico.

Los Prados se quedó con la regular

Las informaciones fueron dadas por, junto al licenciado, ministro administrativo de la Presidencia, quien está a la cabeza del Comité Organizador del2026; y, comisionado de la competencia.

El club Los Prados conquistó la serie regular de la competencia con su récord de 8-2, incluyendo ocho victorias seguidas, aunque quedó empate con el club Rafael Barias (8-2).

"El Barias" doblegó el sábado 17 de este mes de seis puntos a Los Prados, 81-75, pero se quedó corto de ganar la serie regular del grupo B porque debía ganar el partido de ocho, ya que perdió de siete tantos de Los Prados el domingo 20 de septiembre, 68-61, y aunque la serie particular terminó empatada 1-1, le favoreció a los pradenses por +1 (7-6=1).