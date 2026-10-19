Angel Reese domina y el Dream empata la serie a una victoria por bando

Angel Reese impulsó la victoria de las Atlanta Dream 79-65 sobre las Golden State Valkyries este lunes para empatar las Finales de la WNBA a un juego por bando.

Reese tuvo una actuación estelar al registrar los máximos del partido con 30 puntos y 16 rebotes. Es apenas la tercera jugadora en la historia de la WNBA en lograr al menos 30 puntos y 15 rebotes en un partido de las Finales, uniéndose a Breanna Stewart (2020) y Jonquel Jones (2019).

Allisha Gray aportó 18 puntos para las Dream, mientras que Jordin Canada lideró la distribución del juego con el máximo del encuentro tras repartir 10 asistencias.

Detalles de la serie

Golden State ganó 68-64 en el Juego 1. La serie se trasladará a Atlanta para el Juego 3 este miércoles.