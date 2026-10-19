×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
WNBA
Añadir Diario Libre en GoogleWNBA

Angel Reese domina y el Dream empata la serie a una victoria por bando

Reese tuvo una actuación estelar al registrar los máximos del partido con 30 puntos y 16 rebotes

    Expandir imagen
    Angel Reese domina y el Dream empata la serie a una victoria por bando
    Angel Reese (AFP/ EZRA SHAW)

    Angel Reese impulsó la victoria de las Atlanta Dream 79-65 sobre las Golden State Valkyries este lunes para empatar las Finales de la WNBA a un juego por bando.

    Reese tuvo una actuación estelar al registrar los máximos del partido con 30 puntos y 16 rebotes. Es apenas la tercera jugadora en la historia de la WNBA en lograr al menos 30 puntos y 15 rebotes en un partido de las Finales, uniéndose a Breanna Stewart (2020) y Jonquel Jones (2019).

    Allisha Gray aportó 18 puntos para las Dream, mientras que Jordin Canada lideró la distribución del juego con el máximo del encuentro tras repartir 10 asistencias.

    RELACIONADAS

    Detalles de la serie

    • Golden State ganó 68-64 en el Juego 1. La serie se trasladará a Atlanta para el Juego 3 este miércoles.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.