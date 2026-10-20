Cinco dominicanos abren una nueva temporada en la NBA

En esta imagen de archivo, Karl-Anthony Towns #32 de los New York Knicks reacciona mientras juega contra los Boston Celtics durante el segundo cuarto en el Madison Square Garden el 24 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York. ( AL BELLO/GETTY IMAGES/AFP )

Una nueva temporada de la NBA vuelve a poner de manifiesto la presencia dominicana en el mejor baloncesto del mundo

La temporada 2026-2027 de la NBA comenzará este martes con cinco jugadores de origen dominicano en la mejor liga del mundo, encabezados por Karl-Anthony Towns, Al Horford y el novato Yaxel Lendeborg, quienes forman parte de las plantillas regulares de sus respectivos equipos.

El grupo lo completan David Jones García, de los Spurs de San Antonio, y Chris Mañon, de los Lakers de Los Ángeles, ambos con contratos de doble vía, modalidad que les permite alternar su participación entre la NBA y la G League.

Con la inclusión del hijo de los exselecciones Okary Lendeborg (basket) y Yissel Raposo (voleibol), sube, al menos de manera provisional, a 30 jugadores la cantidad de dominicanos, nacidos aquí, en Estados Unidos u otro territorio, que han estado vinculados a la NBA por alguna vía.

Brea, dejado libre

La noticia desfavorable para la representación dominicana llegó este lunes, cuando los Suns de Phoenix dejaron libre al tirador Koby Brea.

La pasada temporada jugó 12 partidos con los Suns con 3.8 puntos por juego y 43.3% en triples.

KAT y David Jones

Towns, integrante de los Knicks de Nueva York, será el primero del grupo en entrar en el calendario de la nueva campaña, cuando su equipo reciba este martes a los 76ers de Filadelfia (y de LeBron James y Jaylen Brown), a las 7:00 p.m., en el Madison Square Garden.

El jugador de ascendencia dominicana inicia su duodécima temporada en la NBA, después de contribuir al campeonato conquistado por Nueva York en 2025-2026.

Los Knicks declinaron extenderle su contrato.

También este martes, los Spurs recibirán al Thunder de Oklahoma City, a las 9:30 de la noche, en un encuentro que marca el comienzo de la temporada para Jones García, nacido en Santo Domingo.

Horford y Lendeborg

Los Warriors de Golden State tendrán una representación dominicana integrada por el veterano Horford y el novato Lendeborg.

Horford, quien debutó en la NBA en 2007, inicia su vigésima temporada en la liga y tendrá entre sus compañeros a Lendeborg, seleccionado en el puesto 11 del draft de 2026.

El novato, nacido en Puerto Rico de padres dominicanos, se prepara para disputar su primer partido oficial de temporada regular mañana frente a los Lakers de Los Angeles (10:00 p.m.).

Según CBS Sports el mánager Steve Kerr confirmó el lunes que Lendeborg será titular en el partido inaugural de la temporada regular del miércoles contra los Lakers.

Se espera que Lendeborg mantenga el puesto de alero al menos hasta que Jimmy Butler termine su rehabilitación del ligamento cruzado anterior en algún momento de este año.