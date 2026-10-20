Sixers le amargan el festejo de campeones a los Knicks; Towns tuvo un doble doble

Karl-Anthony Towns (c) de los Knicks disputa el balón con Joel Embiid (i) de Philadelphia este martes, en un partido de la NBA entre New York Knicks y Philadelphia 76ers en el estadio Madison Square Garden, en Nueva York (Estados Unidos). ( EFE/ ÁNGEL COLMENARES )

Descorchando su temporada 24 en la NBA, LeBron James debutó este martes con los Philadelphia 76ers con un triunfo 106-100 frente a los New York Knicks, arruinándoles la noche en que alzaron su bandera de campeones.

El duelo en el Madison Square Garden de Nueva York era el plato fuerte de la jornada inaugural de la nueva campaña de la NBA.

En su primera aparición con los Sixers, cuarto equipo de su legendaria carrera, James terminó con un registro de 14 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias.

Como se espera de él a sus 41 años, LeBron ejerció un rol de facilitador para figuras más jóvenes como Jaylen Brown, el otro fichaje estelar de los Sixers, y Tyrese Maxey, que alcanzaron 19 y 28 puntos.

Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns, líderes de los Knicks, sumaron 21 y 19 puntos en una noche histórica en la que, por primera vez en 53 años, el mítico Madison celebró el alzamiento de una nueva bandera de campeonato. Towns agregó 12 rebotes.

Los Knicks quieren ser los primeros en repetir título desde los Golden State Warriors en 2018, pero este martes ya comprobaron la amenaza que supondrán los nuevos Sixers.

Aunque todavía en proceso de ajuste, LeBron y sus nuevos compañeros se dieron el gusto de fastidiar la noche en que los Knicks recibieron sus anillos de campeón.

"Sí, es muy especial", dijo un sonriente LeBron al ser preguntado si disfruta de este tipo de victorias.

"Yo, personalmente, puedo hacerlo mejor pero aún estoy tomando ritmo. Solo llevo un poco más de dos semanas con el nuevo equipo", señaló.

"Pero me gusta la forma en que jugamos, creo que jugamos excepcionalmente bien sobre todo defensivamente", recalcó. "No lanzamos bien pero tenemos tiradores capacitados. Eso ya lo sabemos".

El quinteto inicial de Philadelphia, el que posiblemente concentra más talento de toda la liga, pareció decidido a compartir el protagonismo ofensivo.

El escolta Tyrese Maxey fue quien tiró del carro en los primeros compases y después se le fueron sumando Joel Embiid (13 puntos y 11 rebotes), Jaylen Brown y el propio LeBron.

Brown le sirvió un alley-oop en contraataque a LeBron tratando de recrear la famosa jugada que King James protagonizó con Dwyane Wade en su etapa en Miami.

Knicks cuelgan la esperada bandera

Los Knicks estuvieron muy desacertados en el tiro (37% en tiros de campo y 33% en triples) y apelaron a su espíritu combativo ante la nómina de estrellas de Philadelphia.

En la primera mitad llegaron a tener varias ventajas superiores a los 10 puntos, pero los Sixers estuvieron siempre al acecho y comenzaron el último cuarto a solo un punto gracias a un triple sobre la bocina de Brown.

En el último parcial los visitantes se despegaron definitivamente pese al intento de resistencia de los Knicks encabezado por Towns y el suplente José Alvarado.

Antes del salto inicial, el Madison se vistió de gala para la entrega de los anillos de campeón y el alzamiento de la bandera en el techo.

El capitán Brunson dirigió unas palabras de agradecimiento a los 19.000 hinchas, incluidas algunas celebridades incondicionales, como Spike Lee y Ben Stiller, y otras ocasionales como el comisionado de la NFL, Roger Goodell.

"Es realmente un sueño hecho realidad (...) Nos encantaría repetir la alegría que vivió la ciudad este verano", dijo el base tras recibir su anillo de campeón de manos de Walt Frazier, líder de los últimos Knicks campeones en 1973.

Cánticos de "Let's go Knicks" (¡Vamos, Knicks!) resonaron mientras se elevaba hasta el techo el tercer banderín de campeón de la historia de la franquicia.

Detroit remonta a Boston

El telón de la temporada 81 se subió en Detroit con un triunfo de los Pistons 121-113 ante los Boston Celtics. Los Pistons remontaron 22 puntos de desventaja en un duelo entre los dos primeros clasificados de la Conferencia Este la campaña pasada. Cade Cunningham, líder de los locales, llegó a 22 puntos y 8 asistencias pero fueron los tiradores Duncan Robinson (21 puntos) y Javonte Green (19) los que encendieron el parcial decisivo de 23-0 de Detroit en el último cuarto. Paul George brilló con 38 puntos para los Celtics, la mayor anotación para un debutante en la historia de la emblemática franquicia verde. Durante tres cuartos, su recital compensó la errática actuación de Jayson Tatum, que se quedó en 13 puntos con una espantosa estadística de 6-23 en tiros de campo. El programa concluía con el duelo entre los dos favoritos del Oeste, los San Antonio Spurs del fenómeno francés Victor Wembanyama y el Oklahoma City Thunder del canadiense Shai Gilgeous-Alexander.