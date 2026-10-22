Don Bosco a un paso de ganar la serie regular y San Sebastián aprieta en el BSE 2026

Darwin Rosario, quien conduce el balón en la jugada, anotó 20 puntos en el partido. ( CEDIDA POR EL BSE 2026. )

El Don Bosco continúa escribiendo su propia historia y quedó a una victoria de conquistar su tercera serie regular consecutiva, mientras los campeones del San Sebastián dieron un paso importante hacia las semifinales, en la continuación del XXXII Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2026), dedicado al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y en disputa por la Copa Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

El conjunto salesiano (6-1), dirigido por Jonathan Sarnely, superó 92-88 al club José Horacio Rodríguez (1-6), para reafirmar su dominio en la presente campaña y acercarse a otra conquista de la serie regular.

La efectividad ofensiva fue determinante para los ganadores, que lanzaron para un 52.3 % de campo, frente al 44.7 % de sus rivales. Desde la línea de tres puntos, Don Bosco también mostró mayor precisión, con un 45.5 %, contra un 34.6 % del José Horacio Rodríguez.

Los salesianos buscan extender una racha de éxitos que comenzó en 2024, cuando conquistaron la serie regular con marca de 5-4. En 2025 volvieron a dominar esa fase con registro de 6-2 y ahora presentan un sólido balance de seis victorias y una derrota, con la posibilidad de sumar su tercera clasificación consecutiva como líderes de la fase regular.

Troy Cracknell encabezó la ofensiva ganadora con 28 puntos, seguido de Christopher Bencosme, quien aportó 21, y Darwin Rosario, autor de 20 tantos, ocho rebotes y ocho asistencias.

Por el José Horacio Rodríguez, Darious Monten protagonizó una destacada actuación con 37 puntos. Manuel Pérez agregó 18, Johan Pichardo terminó con 10 y Juan Cime aportó ocho puntos y 10 rebotes.

San Sebastián se acerca

En el segundo encuentro, los campeones del club San Sebastián (3-3) vencieron 81-77 a La Cancha (3-3), consiguiendo una victoria de gran importancia en sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

El conjunto rojo estrenó al dirigente Carlos Medina y encontró respuestas ofensivas en Nargenis Ulloa, José Rafael de Jesús y Wisin Peralta, quienes encabezaron una ofensiva efectiva en los momentos decisivos para superar la resistencia de La Cancha.

Nargenis Ulloa lideró a los campeones con 18 puntos, mientras Isaiah Austin registró 16 tantos y 13 rebotes. José Rafael de Jesús sumó 13 puntos y Wisin Peralta contribuyó con 12.

Por La Cancha, Dominic Rosario encabezó el ataque con 18 puntos, seguido de Warlyn Disla, con 15, y Andy Pérez, con 14. El debutante Addison Cornelius aportó 10 puntos y 11 rebotes, mientras Fray Luis Almanzar anotó 10 y Jeremy Guzmán completó un doble-doble con 10 tantos y 12 rebotes.