Juan Guerrero encamina a Bameso al cuarto lugar al vencer a Los Prados

Juan Guerrero ataca el aro ante la defensa de Erickson Sánchez en el partido entre Bameso y Los Prados ( CEDIDA POR ABADINA )

Juan Guerrero tuvo un doble-doble de 22 puntos y 11 rebotes para encaminar la victoria del club Bameso este miércoles 69-61 sobre Los Prados, en la continuación de la Fase de Eliminación del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

A Guerrero le respaldaron Jean Carlos Quezada con cifras dobles de 14 tantos y 10 rebotes, Manuel Montero aportó 12 unidades, cinco rebotes y seis asistencias, y el refuerzo norteamericano Eric Crawford 10.

Por Los Prados, Jefrey Abreu marcó 16 puntos, siete rebotes y seis asistencias, el refuerzo boricua Manny Camper logró 13 dígitos más seis balones atrapados, su compatriota Alejandro Vásquez y Richard Núñez 11 cada uno con seis y cinco rebotes, y William Cruz.

Para los bamesianos fue tercera victoria al hilo y mejora su récord a 5-6 y 16 puntos, y escala a la cuarta posición del standing por encima del club San Lázaro (5-5) y 15 puntos, en quinto lugar, y Huellas del Siglo registra 3-8 y una puntuación de 14.

Los punteros son el club Los Prados y Mauricio Báez con récord 8-3 y 19 puntos, asumiendo el liderato entre los seis grupos clasificados a la segunda ronda (donde todos arrastran sus registros de la serie regular), y Rafael Barias tiene 8-2 y 18 tantos, en la segunda posición.

El sistema de competencia del 50 TBS Distrito 2026 para definir las posiciones se rige por puntos, otorgando dos por cada victoria y uno por derrota, y cero por confiscación, y avanzaron los tres primeros lugares de los grupos A y B a la Fase de Eliminación.

En esta etapa, los cuatro primeros lugares son los que cruzarán a la serie semifinal 1-4 y 2-3, al mejor de un 5-3, y los dos mejores pasarán a la final que esta pactada a un 7-4.

Saque de Víctor Hansen

Para darle inicio a las acciones entre los clubes Los Prados y Bameso, la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) invitó a hacer el saque de honor al Inmortal del Deporte Dominicano Víctor Hansen, actual presidente del club Los Mina, el club de sus "amores y gloria" en el baloncesto capitalino, junto a su nieto Dylan Hansen.

Hansen estuvo acompañado del presidente de la Abadina, Edwin Castillo (Tatico), y de los miembros de su Comité Ejecutivo como el Inmortal José -Boyón- Domínguez, Héctor Junior Gil, Alex López y Anthony Fernández, entre otras personalidades del mundo del baloncesto.

Juego del viernes

El 50 TBS Distrito 2026 arriba este viernes a su tercera jornada de la Fase de Eliminación y/o segunda fase, esta vez con una doble cartelera.

A las 7:00 de la noche, chocarán los clubes Bameso ante Huellas del Siglo (3-8), y para cerrar, a las 9:00, se medirán San Lázaro 5-5) y Rafael Barias (8-2).