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Juan Guerrero encamina a Bameso al cuarto lugar al vencer a Los Prados

Consiguió un doble-doble de 22 puntos y 11 rebotes y su equipo mejora con foja de 5-6

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    Juan Guerrero encamina a Bameso al cuarto lugar al vencer a Los Prados
    Juan Guerrero ataca el aro ante la defensa de Erickson Sánchez en el partido entre Bameso y Los Prados (CEDIDA POR ABADINA)

    Juan Guerrero tuvo un doble-doble de 22 puntos y 11 rebotes para encaminar la victoria del club Bameso este miércoles 69-61 sobre Los Prados, en la continuación de la Fase de Eliminación del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

    A Guerrero le respaldaron Jean Carlos Quezada con cifras dobles de 14 tantos y 10 rebotes, Manuel Montero aportó 12 unidades, cinco rebotes y seis asistencias, y el refuerzo norteamericano Eric Crawford 10.

    Por Los Prados, Jefrey Abreu marcó 16 puntos, siete rebotes y seis asistencias, el refuerzo boricua Manny Camper logró 13 dígitos más seis balones atrapados, su compatriota Alejandro Vásquez y Richard Núñez 11 cada uno con seis y cinco rebotes, y William Cruz.

    Para los bamesianos fue tercera victoria al hilo y mejora su récord a 5-6 y 16 puntos, y escala a la cuarta posición del standing por encima del club San Lázaro (5-5) y 15 puntos, en quinto lugar, y Huellas del Siglo registra 3-8 y una puntuación de 14.

    Los punteros son el club Los Prados y Mauricio Báez con récord 8-3 y 19 puntos, asumiendo el liderato entre los seis grupos clasificados a la segunda ronda (donde todos arrastran sus registros de la serie regular), y Rafael Barias tiene 8-2 y 18 tantos, en la segunda posición.

    El sistema de competencia del 50 TBS Distrito 2026 para definir las posiciones se rige por puntos, otorgando dos por cada victoria y uno por derrota, y cero por confiscación, y avanzaron los tres primeros lugares de los grupos A y B a la Fase de Eliminación.

    En esta etapa, los cuatro primeros lugares son los que cruzarán a la serie semifinal 1-4 y 2-3, al mejor de un 5-3, y los dos mejores pasarán a la final que esta pactada a un 7-4.

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    A las 7:00 de la noche, chocarán los clubes Bameso ante Huellas del Siglo (3-8), y para cerrar, a las 9:00, se medirán San Lázaro 5-5) y Rafael Barias (8-2).

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