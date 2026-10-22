Yaxel Lendeborg debuta en la NBA, choca con Luka Doncic y dice que perdió todo el respeto por él

Yaxel Lendeborg debuta en la NBA y pierde respeto por Luka Doncic tras enfrentamiento. ( AGENCIAS )

Yaxel Lendeborg necesitó apenas un partido para protagonizar su primer enfrentamiento de alto perfil en la NBA.

El novato de los Golden State Warriors aseguró que "perdió todo el respeto" que tenía por Luka Doncic después de enfrentarlo durante la derrota 127-105 ante Los Angeles Lakers, en el partido inaugural de ambos equipos en la temporada.

Lendeborg, quien tiene vínculos con República Dominicana y ha formado parte del programa de la selección nacional, fue titular en su debut profesional y recibió durante buena parte del encuentro la responsabilidad de defender directamente a Doncic.

"Tenía mucho respeto por él porque realmente no veía mucho la NBA. Veía los highlights y lo veía acabar con la gente. Pero estando ahí de primera mano y viendo todas las quejas y los lamentos, perdí todo el respeto", declaró Lendeborg después del partido.

Intensidad en el partido

La confrontación comenzó a aumentar de intensidad durante el segundo cuarto.

En una de las jugadas, Doncic hizo una finta que provocó que Lendeborg cometiera una falta de tiro. Después de la decisión arbitral, ambos intercambiaron palabras.

"Eso fue terrible", sostuvo el novato. "Mi frustración no es porque cobraran la falta, sino porque estuvo quejándose durante todo el partido".

Lendeborg terminó recibiendo una falta técnica después de continuar discutiendo con Doncic. El propio jugador admitió que le decía al esloveno que no podía anotarle cuando lo defendía directamente.

Según las estadísticas de seguimiento citadas por ESPN, Doncic lanzó de 1-6 cuando Lendeborg figuró como su defensor primario.

El resultado general, sin embargo, favoreció ampliamente a la estrella de los Lakers.

Doncic terminó con 28 puntos, ocho rebotes y siete asistencias en apenas tres cuartos, mientras Los Ángeles dominó 127-105. Los Lakers llegaron a tener una ventaja de 35 puntos durante el encuentro.

Reacciones tras el partido

El momento más llamativo ocurrió al concluir la primera mitad.

Después de varios minutos intercambiando palabras, Doncic convirtió un lanzamiento desde aproximadamente media cancha sobre la bocina y posteriormente señaló hacia Lendeborg mientras celebraba.

El esloveno había anotado 23 puntos antes del descanso.

"Yo le estaba diciendo que era malo. Que no podía anotarme", explicó Lendeborg sobre el intercambio que provocó su técnica.

Doncic respondió después del encuentro que el novato "estaba hablando demasiado", aunque señaló que intentó contenerse para evitar recibir faltas técnicas durante esta temporada.

Kerr cuestiona el arbitraje

El entrenador de Golden State, Steve Kerr, consideró que la técnica aplicada a Lendeborg fue innecesaria porque ambos jugadores estaban intercambiando palabras.

También entendió que Doncic pudo recibir una sanción después de convertir el lanzamiento de media cancha y dirigirse hacia el novato.

Draymond Green, uno de los veteranos que ha asumido un papel de mentor con Lendeborg, tampoco cuestionó la actitud del debutante.

Green defendió que los jugadores jóvenes no tienen que entrar a la NBA concediendo automáticamente un trato diferente a las estrellas y sostuvo que Lendeborg debería volver a competir de la misma manera cuando vuelva a enfrentarse con Doncic.

Buen debut pese a la derrota

Más allá del enfrentamiento, Lendeborg tuvo una participación importante en su estreno.

El jugador de 24 años anotó 12 puntos en 29 minutos y se convirtió en el primer novato de los Warriors desde James Wiseman, en 2020, que inicia como titular el primer partido de una temporada.

Golden State seleccionó a Lendeborg con el puesto número 11 del Draft de 2026 después de una destacada temporada universitaria con Michigan, donde fue Jugador del Año de la Big Ten y campeón nacional. La NBA destaca además que sus padres jugaron para selecciones nacionales de República Dominicana.

Los Warriors llegaron al partido con varias bajas importantes, entre ellas Jimmy Butler y Moses Moody, mientras que Stephen Curry encabezó al equipo con 23 puntos. Los Lakers, en cambio, tuvieron a tres jugadores con al menos 23 tantos: Doncic con 28, Walker Kessler con 26 y Austin Reaves con 23.

Para Lendeborg, su primera experiencia dejó una impresión inmediata sobre el nivel de competencia y el arbitraje en la NBA.

"Supongo que así es la NBA", dijo. "Mucho flopping, buscar faltas y pedirle cosas a los árbitros. Interesante primer partido para mí".

Warriors y Lakers volverán a enfrentarse el 30 de octubre, esta vez en San Francisco.