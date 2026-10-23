Yaxel Lendeborg incrementa presencia dominicana en el basket de la NBA

Yaxel Lendeborg, con el número 1 de los Golden State Warriors, bota el balón ante la defensa de Luka Doncic, con el número 77 de los Los Angeles Lakers, durante la segunda mitad de un partido en el Crypto.com Arena el 21 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California. ( SEAN M. HAFFEY/GETTY IMAGES/AFP )

El 21 de octubre de 2026 se convirtió en una de las más lujosas páginas históricas del deporte dominicano. Esta vez la escribió el baloncesto.

Los protagonistas Al Horford y Yaxel Lendeborg, por los Warriors de Golden State, y Chris Mañon, por los Lakers de Los Ángeles estuvieron en cancha en ese compromiso de la fecha mencionada.

Eso marca la primera vez que la República Dominicana tiene a tres jugadores NBA en cancha enfrentándose y ocurrió en el día de apertura 2026-2027.

Lendeborg lo hizo como titular con 12 puntos en 29 minutos (un triple); Horford celebró convertirse en apenas el jugador 14 de la historia que aparece en 20 campañas y salió desde la banca, sin anotación en 17 minutos. Mañon aportó dos puntos, como reservista.

La fecha también marcó la segunda ocasión que dos dominicanos juegan para una misma organización (Horford-Lendeborg). Ocurrió inicialmente con Francisco García y Trevor Ariza (de abuelo de Puerto Plata) con los Rockets de Houston.

Ambos compartieron la campaña 2014-15 en el conjunto texano. La temporada abrió el 28 de octubre y fue en el sexto partido cuando ambos pisaron tabloncillo el mismo día, el 6 de noviembre en la victoria de los Rockets 98-81 sobre San Antonio.

Incremento en la NBA

Con Lendeborg en cancha, suben a 19 los dominicanos que han jugado en la NBA y 15 de ellos lo hicieron al ser escogidos vía draft.

Otros dieron el salto a la exigente competición al recibir contratos sin ser drafteados y con acuerdo de doble vía. En ese grupo están Andersson García, Chris Mañon, David Jones García, Justin Minaya, Lester Quiñones, Ángel Luis Delgado y Luis Montero.

La historia del deporte refleja a Hugo Cabrera como el primer jugador local en firmar un contrato con una organización de esa liga, sin la fortuna de quedarse entre los 12 de los Bucks Milwaukee.

Un núcleo considerable de jugadores, nacidos o no en el país, consiguieron la oportunidad de uniformarse.

Entre los casos de jugadores que presentan dudas, pero que se afirma tienen origen dominicano son, además de Ariza, Mark Jackson y Frank Rodríguez, este último jugó con el Club Naco en el baloncesto superior distrital. Ariza estuvo cerca de jugar con la selección de República Dominicana.

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