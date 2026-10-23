LeBron James responde a las críticas de Trump: "Un día con pocas noticias en la oficina"

LeBron James (d) de Filadelfia disputa un balón con Evan Mobley de Cleveland este jueves, en el partido de la NBA entre Cleveland Cavaliers y Philadelphia 76ers en el estadio Xfinity Mobile Arena en Filadelfia (Estados Unidos). ( EFE/ÁNGEL COLMENARES )

LeBron James, estrella de los Philadelphia 76ers en la NBA, contestó a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por no escuchar con solemnidad el himno nacional y aseguró con una sonrisa que fue "un día con pocas noticias en la oficina".

Preguntado en los vestuarios después de la remontada de 29 puntos lograda por sus 76ers contra los Cleveland Cavaliers, LeBron reaccionó con una sonrisa y repitió dos veces "un día con pocas noticias en la oficina".

Lo hizo después de que Trump cargara contra él por no mantener una actitud solemne cuando sonó el himno nacional antes del partido que su equipo jugó en Nueva York el pasado martes.

"¡Mientras suena nuestro himno nacional, LeBron James le falta al respeto a nuestro país! Dije desde el principio que no vale nada; es una vergüenza total!", escribió Trump en un mensaje en redes sociales que acompañó de un video en el que se ve durante el himno a James ensayando, sin balón, el tiro, así como su swing de golf.

"¡LeBron James debería pedir disculpas a todos esos grandes guerreros y héroes estadounidenses que murieron por la bandera de Estados Unidos y por todo lo que nuestro país representa!", añade el mensaje del presidente estadounidense.

Trump ha cargado en numerosas ocasiones contra el baloncestista de los Sixers de Filadelfia, que también ha criticado con dureza al mandatario.

En septiembre de 2017, durante el primer mandato de Trump, James descalificó al magnate neoyorquino después que éste retirara su invitación para que los Golden State Warriors visitaran la Casa Blanca a raíz de que Stephen Curry -un conocido crítico del republicano- se opusiera a asistir.

Un confeso demócrata

El exjugador de los Cavaliers, Heat y Lakers, que ha apoyado públicamente a todos los candidatos que han competido con Trump en unas presidenciales, escribió entonces en redes sociales "¡Ir a la Casa Blanca era un gran honor hasta que usted apareció!"

El presidente estadounidense ha acusado a su vez a James de ser poco inteligente o incluso racista y ha aprovechado para decir que considera mejor jugador a Michael Jordan.

En el pasado, Trump ha criticado a deportistas -en particular a deportistas negros- por el comportamiento que muestran durante la interpretación del himno nacional de Estados Unidos antes de los partidos.

Durante su primer mandato, el republicano señaló al astro de la NFL Colin Kaepernick por su decisión de arrodillarse para protestar contra la injusticia racial y la brutalidad policial.