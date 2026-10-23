MSG repartirá más de 275 anillos de los Knicks tras una polémica simulación de fraude virtual

Karl-Anthony Towns con el trofeo de la NBA tras quedar campeón con los New York Knicks en el Frost Bank Center de San Antonio, Estados Unidos. ( ARCHIVO/ EFE )

Los New York Knicks tuvieron que aclarar su política de entrega de anillos de campeones después de que trascendiera que la organización utilizó la promesa de estas joyas como señuelo en una prueba interna de ciberseguridad.

La empresa Madison Square Garden (MSG), propietaria de la franquicia, confirmó que el mes pasado envió correos electrónicos a sus empleados en los que les ofrecía anillos de campeones.

El objetivo era comprobar si los trabajadores caían en una simulación de ataque de phishing, una modalidad de fraude informático que busca obtener contraseñas y otros datos confidenciales.

La iniciativa se produjo después de que la compañía fuera víctima de un ataque informático que permitió a los responsables acceder mediante el nombre de usuario y la contraseña de un empleado, obtenidos a través de un método similar.

"Utilizar los anillos como señuelo para captar la atención de los empleados fue un error desafortunado", reconoció un portavoz de MSG en declaraciones a Yahoo Sports, en las que confirmó una información publicada previamente por The Athletic.

La estrategia generó controversia porque algunos empleados recibieron la oferta de una recompensa que, en realidad, no estaba destinada a todos. Entre los afectados figuraban trabajadores con años de servicio en MSG, incluidos algunos vinculados a las operaciones comerciales de los Knicks, un departamento cuyos integrantes habitualmente pueden formar parte de la distribución de estos reconocimientos.

Ante las críticas, la compañía anunció que entregará más de 275 anillos de campeones y piezas de joyería a jugadores, entrenadores, empleados y otros integrantes de la organización. El valor total de las piezas superará los 3.7 millones de dólares.

Joyas millonarias

Los jugadores de los Knicks recibieron sus anillos durante el partido inaugural del equipo en casa, el martes, cuando también se celebró el izamiento del estandarte que conmemora el campeonato de la NBA conquistado por la franquicia.

Las piezas destacan por su tamaño y por la cantidad de diamantes que incorporan. Uno de sus detalles más llamativos es una cubierta superior desmontable que, al retirarse, deja al descubierto una reproducción en miniatura del Madison Square Garden, el histórico escenario donde los Knicks disputan sus partidos como locales.

La distribución de anillos después de un campeonato no se limita necesariamente a los jugadores. Las organizaciones suelen decidir qué entrenadores, directivos, empleados y colaboradores recibirán estas distinciones, aunque las versiones destinadas al personal generalmente son más sencillas que las entregadas a los integrantes de la plantilla.

En este caso, la controversia surgió cuando la promesa de recibir una de las joyas se convirtió en parte de una prueba de seguridad informática. La aclaración de MSG busca separar esa práctica de la decisión final sobre quiénes recibirán los anillos y otras piezas conmemorativas.