Curry, Green y periodista de EE. UU. respaldan a Yaxel Lendeborg tras enfrentamiento con Luka Doncic

Yaxel Lendeborg, con el número 1 de los Golden State Warriors, bota el balón ante la defensa de Luka Doncic, con el número 77 de los Los Angeles Lakers, durante la segunda mitad de un partido en el Crypto.com Arena el 21 de octubre de 2026 en Los Ángeles, California. ( SEAN M. HAFFEY/GETTY IMAGES/AFP )

Las declaraciones de Yaxel Lendeborg contra Luka Doncic provocaron reacciones de jugadores, entrenadores y analistas de la NBA, entre ellos Stephen Curry, Draymond Green y Stephen A. Smith, quienes respaldaron al novato de ascendencia dominicana tras su enfrentamiento con la estrella de Los Angeles Lakers.

El incidente ocurrió el miércoles 21 de octubre, durante la derrota de Golden State Warriors 127-105 ante los Lakers, en el primer partido de Lendeborg en la NBA.

Ambos jugadores intercambiaron palabras durante el encuentro y el novato recibió una falta técnica en el segundo cuarto. La situación continuó cuando Doncic encestó un lanzamiento desde aproximadamente media cancha al finalizar la primera mitad y celebró mirando hacia Lendeborg.

Después del partido, el jugador de 24 años aseguró que había perdido el respeto por el esloveno debido a sus constantes protestas ante los árbitros.

"Le perdí todo el respeto", declaró Lendeborg, quien también cuestionó lo que consideró una tendencia de Doncic a buscar faltas y reclamar decisiones arbitrales.

El respaldo de sus compañeros

Draymond Green fue uno de los primeros en defender al novato. El veterano de Golden State rechazó que Lendeborg tuviera que guardar silencio por enfrentarse a un jugador de mayor trayectoria.

Green sostuvo que los jóvenes deben competir sin intimidarse ante las figuras establecidas y alentó a su compañero a mantener esa actitud cuando vuelva a enfrentarse a Doncic.

Stephen Curry también expresó su respaldo.

"Me encanta la confianza. Me encanta esa pasión", afirmó Curry, quien consideró que los intercambios verbales forman parte de la competencia.

El base de Golden State señaló, sin embargo, que Lendeborg tendrá que demostrar en la cancha que puede respaldar sus declaraciones con su rendimiento.

De su lado, el entrenador Steve Kerr cuestionó la decisión arbitral de sancionar únicamente al novato cuando ambos jugadores participaron en el intercambio verbal.

Kerr también consideró que la celebración de Doncic después del lanzamiento de media cancha pudo merecer una falta técnica.

El técnico reconoció que Lendeborg deberá adaptarse al arbitraje de la NBA y aprender a defender a jugadores que utilizan movimientos para provocar faltas.

Stephen A. Smith cuestiona a los árbitros

El analista de ESPN Stephen A. Smith se sumó a las reacciones durante el programa First Take, en el que respaldó la actitud competitiva de Lendeborg y criticó la falta técnica que recibió.

Smith consideró que los árbitros deben permitir los intercambios verbales entre jugadores y cuestionó que solo uno de los involucrados fuera sancionado.

También expresó su desacuerdo con las frecuentes protestas ante los oficiales, uno de los principales señalamientos que hizo Lendeborg contra Doncic.

Las declaraciones del novato generaron opiniones divididas entre aficionados y comentaristas deportivos. Mientras algunos valoraron su disposición a enfrentar a una de las principales figuras de la liga, otros cuestionaron que criticara públicamente al esloveno después de una derrota por 22 puntos.

¿Qué respondió Doncic?

Doncic restó importancia a las declaraciones y aseguró que está intentando reducir las faltas técnicas durante la temporada.

Según explicó, Lendeborg le dirigió varias provocaciones durante el encuentro, pero él procuró no responder de la misma manera.

El esloveno terminó el partido con 28 puntos, ocho rebotes y siete asistencias.

Lendeborg, por su parte, registró 12 puntos, tres rebotes y dos asistencias en 29 minutos de juego.

El novato también defendió su actuación individual frente a Doncic, al señalar que había logrado limitar sus oportunidades de anotación cuando tuvo la responsabilidad directa de marcarlo.

Ambos jugadores volverán a encontrarse el viernes 30 de octubre, cuando los Lakers visiten a Golden State en San Francisco, en el segundo enfrentamiento entre los equipos durante la temporada.