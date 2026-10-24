Bameso y Barias logran triunfos en la jornada del viernes del TBS Distrito

Momento de acción del partido entre Huellas del Siglo y Bameso en la continuación del TBS Distrito. ( CEDIDA POR ABADINA )

El club Bameso se afianzó en su lucha por la clasificación a la serie semifinal al conseguir una victoria este viernes ante Huellas del Siglo, 85-58, en la continuación de la Fase de Eliminación del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

Bameso contó con una ofensiva muy balanceada, en donde su mayor anotador fue Jean Carlos Quezada con 15 puntos y agregó 12 rebotes para completar un doble-doble.

Les respaldaron Manuel Montero con 14 puntos, siete rebotes y siete asistencias, Juan Guerrero logró cifras dobles de 13 dígitos y 13 balones capturados, el refuerzo norteamericano Jaysean Paige, quien encestó 13 tantos y otorgó ocho asistencias, y Luixander Blanco 11.

Por Huellas, Farly Núñez hizo un auspicioso debut de 23 puntos y cuatro rebotes, y Oliver Bautista coló ocho unidades.

Los bamesianos sumaron su cuarta victoria seguida y por primera vez en el torneo llegaron sobre .500 su porcentaje de ganados y perdidos, que ahora está en 6-6 y 18 puntos, manteniéndose la cuarta posición del standing por encima del club San Lázaro, en el quinto lugar.

En cambio, Huellas del Siglo, que perdió por tercera vez en fila, registra 3-9 y puntuación de 15, fue sacado de competencia al no poder llegar al mínimo de victoria para lograr un cuarto lugar que posee Bameso (6-6).

El Barias llega a nueve triunfos

El club Rafael Barias arribó a nueve triunfos -seis de ellos seguidos- y escalaron al primer lugar al vencer al combinado de San Lázaro, 91-81, en el partido de cierre de la jornada de este viernes del TBS DIstrito.

Los mejores anotadores por El Barias fueron Eusebio Suero, quien anotó 19 puntos, ocho rebotes y seis asistencias, el refuerzo norteamericano Marquis Wright aportó un doble-doble de 18 tantos y 10 asistencias y Yuri Covington 18.

Otros tres jugadores barianos anotaron sobre los 10 puntos, para completar seis, Dimas Carrasco terminó con un doble-doble de 13 puntos y 11 rebotes, el refuerzo estadounidense JD Miller coló 10 anotaciones, ocho rebotes y repartió cuatro asistencias.

Los barianos (9-2) y 20 puntos, se convirtieron en el primer equipo en llegar a nueve triunfos en lo que va de esta Fase de Eliminación, mientras que los lazareños (5-6) y 16 puntos, se ubican en la quinta posición.

Los clubes Los Prados y Mauricio Báez con récord 8-3 y 19 puntos, se encuentran ahora empatados en el segundo lugar, y en el cuarto está Bameso (6-6) y 18 tantos.

Huellas del Siglo, registra 3-9 y puntuación de 15, fue sacado de competencia al no poder llegar al mínimo de victoria para lograr un cuarto lugar que posee Bameso (6-6).

Los mejores cuatros lugares de esta Fase de Eliminación son los que más cruzarán a disputar la ronda semifinal que enfrentará en la serie A, al 1er y 4to lugar, y en la B, 2do ante el 3ro, ambas pactadas al mejor de un 5-3.

El sistema de competencia del 50 TBS Distrito 2026 para definir las posiciones se rige por puntos, otorgando dos por cada victoria y uno por derrota, y cero por confiscación, y avanzaron los tres primeros lugares de los grupos A y B a la Fase de Eliminación.

En esta etapa, los cuatro primeros lugares son los que cruzarán a la serie semifinal 1-4 y 2-3, al mejor de un 5-3, y los dos mejores pasarán a la final que esta pactada a un 7-4.

Juegos sábado y domingo

El sábado, a las 6:00 de la tarde, se enfrentarán los clubes Los Prados y Mauricio Báez, los líderes de la Fase de Eliminación, ambos con récord de 8-3, donde el ganador se queda solo en el primer lugar.

Mientras que el domingo, habrá un doble jornada, a las 4:00 de la tarde, entre las escuadras de Rafael Barias y Bameso.

Y para cerrar la jornada dominical, a las 6:00 de la tarde, chocarán Huellas del Siglo vs San Lázaro.