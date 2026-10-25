El Don Bosco ganó la serie regular en Moca y va a la final

El debutante Emmit Williams del San Sebastian terminó con 14 puntos y 10 rebotes. ( CEDIDO POR EL BSE )

El club Don Bosco volvió a demostrar su poderío al conquistar por tercer año consecutivo la serie regular y asegurar su presencia en la gran final, mientras que el San Sebastián consiguió el último boleto disponible a las semifinales del XXXII Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2026), dedicado al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y en disputa por la Copa Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

El Don Bosco (7-1) selló su clasificación directa a la final con una contundente victoria de 90-69 sobre el club La Cancha (3-4), reafirmando su condición de protagonista del certamen y extendiendo su dominio en la fase regular.

El estadounidense Troy Cracknell encabezó la ofensiva de los ganadores con cinco triples convertidos en siete intentos, para un impresionante 71.4 % de efectividad desde larga distancia, además de repartir seis asistencias.

También sobresalieron Christopher Bencosme, con 14 puntos; Darwin Rosario, con 13; Robinson Polanco, con 12, y Cristian Capellán, quien aportó nueve unidades y 11 rebotes.

Por La Cancha, Jonathan Bello lideró con 28 puntos, seguido de Warlyn Disla, con 20, y Jeremy Guzmán, quien registró 13 tantos y 14 rebotes.

Los dirigidos por Jonathan Sarnely vuelven a colocar al Don Bosco en el escenario decisivo del torneo, en una competencia organizada por la Asociación de Baloncesto de Espaillat (ASOBAE) y el Comité Organizador, presidido por Enmanuel Bautista, con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL).

En el otro choque de la fecha, el club San Sebastián (4-3), actual campeón del torneo, hizo valer su condición al derrotar 98-80 al José Horacio Rodríguez (1-7), resultado que le permitió asegurar la última plaza disponible para las semifinales.

Kevin Núñez lideró el ataque del Imperio Rojo con 25 puntos, encabezando una ofensiva que mantuvo el control del encuentro y garantizó la clasificación de los campeones.

El debutante Emmit Williams terminó con 14 puntos y 10 rebotes, mientras que Luigy Rojas también aportó 14 unidades y Nargenis Ulloa agregó 11.

Por el José Horacio Rodríguez, Juan Cimé encabezó la anotación con 20 puntos. Manuel Pérez sumó 14 tantos y 10 rebotes, mientras que Darious Monten concluyó con 12 puntos y nueve rebotes.

Con este resultado, el San Sebastián se prepara para enfrentar a La Cancha en una serie semifinal al mejor de cinco partidos, cuyo ganador avanzará a la gran final para medirse al Don Bosco.

José Horacio retira camisetas de Faña y Cabral

En un acto cargado de simbolismo y reconocimiento, el club José Horacio Rodríguez retiró los números 10 y 6, correspondientes a Rafelin Faña y José Cabral, respectivamente, dos figuras emblemáticas de la institución que dejaron una huella imborrable y fueron piezas importantes en la conquista del campeonato de 2015.

Ambos jugadores manifestaron su profundo agradecimiento al club por brindarles la oportunidad de desarrollarse y competir en el baloncesto superior mocano.

La ceremonia contó además con la participación de representantes de la Asociación de Baloncesto de Espaillat (ASOBAE) y del Comité Organizador del torneo, quienes se unieron a este merecido homenaje.