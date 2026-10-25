El Don Bosco ganó la serie regular en Moca y va a la final
La Cancha y San Sebastián definirán el rival en la semifinal
El club Don Bosco volvió a demostrar su poderío al conquistar por tercer año consecutivo la serie regular y asegurar su presencia en la gran final, mientras que el San Sebastián consiguió el último boleto disponible a las semifinales del XXXII Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2026), dedicado al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y en disputa por la Copa Ministerio de Turismo de la República Dominicana.
El Don Bosco (7-1) selló su clasificación directa a la final con una contundente victoria de 90-69 sobre el club La Cancha (3-4), reafirmando su condición de protagonista del certamen y extendiendo su dominio en la fase regular.
El estadounidense Troy Cracknell encabezó la ofensiva de los ganadores con cinco triples convertidos en siete intentos, para un impresionante 71.4 % de efectividad desde larga distancia, además de repartir seis asistencias.
También sobresalieron Christopher Bencosme, con 14 puntos; Darwin Rosario, con 13; Robinson Polanco, con 12, y Cristian Capellán, quien aportó nueve unidades y 11 rebotes.
Por La Cancha, Jonathan Bello lideró con 28 puntos, seguido de Warlyn Disla, con 20, y Jeremy Guzmán, quien registró 13 tantos y 14 rebotes.
Los dirigidos por Jonathan Sarnely vuelven a colocar al Don Bosco en el escenario decisivo del torneo, en una competencia organizada por la Asociación de Baloncesto de Espaillat (ASOBAE) y el Comité Organizador, presidido por Enmanuel Bautista, con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL).
En el otro choque de la fecha, el club San Sebastián (4-3), actual campeón del torneo, hizo valer su condición al derrotar 98-80 al José Horacio Rodríguez (1-7), resultado que le permitió asegurar la última plaza disponible para las semifinales.
- Kevin Núñez lideró el ataque del Imperio Rojo con 25 puntos, encabezando una ofensiva que mantuvo el control del encuentro y garantizó la clasificación de los campeones.
El debutante Emmit Williams terminó con 14 puntos y 10 rebotes, mientras que Luigy Rojas también aportó 14 unidades y Nargenis Ulloa agregó 11.
Por el José Horacio Rodríguez, Juan Cimé encabezó la anotación con 20 puntos. Manuel Pérez sumó 14 tantos y 10 rebotes, mientras que Darious Monten concluyó con 12 puntos y nueve rebotes.
Con este resultado, el San Sebastián se prepara para enfrentar a La Cancha en una serie semifinal al mejor de cinco partidos, cuyo ganador avanzará a la gran final para medirse al Don Bosco.
José Horacio retira camisetas de Faña y Cabral
En un acto cargado de simbolismo y reconocimiento, el club José Horacio Rodríguez retiró los números 10 y 6, correspondientes a Rafelin Faña y José Cabral, respectivamente, dos figuras emblemáticas de la institución que dejaron una huella imborrable y fueron piezas importantes en la conquista del campeonato de 2015.
Ambos jugadores manifestaron su profundo agradecimiento al club por brindarles la oportunidad de desarrollarse y competir en el baloncesto superior mocano.
La ceremonia contó además con la participación de representantes de la Asociación de Baloncesto de Espaillat (ASOBAE) y del Comité Organizador del torneo, quienes se unieron a este merecido homenaje.