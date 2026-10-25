Doncic anota 52 puntos para unos Lakers infalibles en el inicio de temporada

Luka Doncic fue este domingo el primer jugador en superar los 50 puntos en un partido en la nueva temporada de la NBA, en la victoria de Los Angeles Lakers por 132-123 de visita ante Utah Jazz.

El base, máximo anotador de la pasada campaña, firmó una sensacional cuenta de 52 puntos, 8 rebotes y 10 asistencias en 38 minutos en pista.

Doncic también estuvo excelente desde la línea exterior, con 8 triples convertidos en una estadística de 17-30 en tiros de campo.

Antes del domingo, el base se había mostrado discreto en el arranque de esta temporada, en la que ejerce de líder absoluto de los Lakers tras la partida de Lebron James a los Philadelphia 76ers.

Aun sin el mejor Doncic, el equipo angelino obtuvo también triunfos ante los Warriors y los Clippers y ahora ostenta un ilusionante registro de 3-0 en lo alto de la Conferencia Oeste.

El pívot Walker Kessler, fichaje estrella del año para los Lakers, se quedó en 2 puntos y 7 rebotes en su regreso a Salt Lake City, donde jugó sus cuatro primeras campañas en la liga.

Desarrollo del partido

Austin Reaves, principal escudero de Doncic, anotó 29 puntos y el suplente Collin Sexton otros 13 para unos Lakers que reaccionaron con furia tras un fulgurante inicio de los locales.

Encabezado por Lauri Markkanen (28 puntos), Utah arrolló a la defensa visitante en un primer cuarto que terminó en ventaja 47-29.

Pero con Doncic a los mandos, los Lakers respondieron de inmediato y se acercaron a sólo tres puntos (74-71) tras un triple del esloveno al borde del descanso.

Reacciones y declaraciones

En la segunda mitad tomaron el control del marcador y abrocharon la victoria con dos triples decisivos de Doncic y Reaves en los últimos dos minutos.

"Aprendimos la lección, no podemos volver a empezar los partidos de esta manera (...) Vimos que tenemos que ser físicos en defensa y luego simplemente correr, jugar lo mejor que sabemos jugar", afirmó Doncic, encantado con el renovado plantel que tiene a su alrededor.

"Tenemos un grupo muy unido", describió. Los fichajes "sabían a lo que venían, se sienten muy bien recibidos aquí. Me encanta jugar con estos chicos".

El triunfo angelino abrió una jornada de siete partidos que incluía la visita de los Detroit Pistons, el mejor equipo del Este la pasada campaña, a los Sixers de LeBron James.

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