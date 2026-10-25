Bameso vence al Rafael Barias y logra su clasificación a semifinales en el TBS Distrito

Juan Guerrero porta el balón ante la defensa de Dimas Carrasco en el partido de fase de eliminación entre el Club Bameso y Rafael Barias en el TBS Distrito. ( CEDIDA POR ABADINA )

El club Bameso obtuvo su clasificación a la serie semifinal al disponer este domingo del Rafael Barias, 72-70, en la antepenúltima fecha de la fase de eliminación del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026).

Juan Guerrero terminó con un doble-doble de 31 puntos y 19 rebotes, seguido de Manuel Montero 12 unidades; Jaysean Paige terminó con 10 y Jean Carlos Quezada logró nueve con 12 rebotes.

Por El Barias, Marquis Wright anotó 15 puntos y repartió ocho asistencias, JD Miller coló 13 tantos con ocho rebotes; Eusebio Suero terminó con 12 y Dimas Carrasco cerró con 11.

Los bamesianos ganaron su quinto partido consecutivo, todos bajo la dirección del técnico Dereck Baker López, quien tomó las riendas del equipo con marca de 2-6 y los llevó a 7-6 en la actualidad, y un boleto a la ronda de semifondo.

La escuadra del Barrio Mejoramiento Social (7-6) y 20 puntos, se unió en la etapa semifinal a Los Prados y Rafael Barias, ambos con récord de 9-3 y 21 puntos, y al Mauricio Báez (8-4) y una puntuación de 20.

Estos cuatro combinados aseguraron su cupo a la serie semifinal que se jugará 1-4 y 2-3, ambas pactadas al mejor de un 5-3.

El triunfo de Bameso sacó de la contienda a San Lázaro, que se unió a Huellas del Siglo.

El sistema de competencia del 50 TBS Distrito 2026 para definir las posiciones se rige por puntos, otorgando dos por cada victoria y uno por derrota, y cero por confiscación.

Juegos de martes y miércoles

El 50 TBS Distrito 2026 tendrá este martes y miércoles sus dos últimas fechas de partidos de la Fase de Eliminación y/o segunda fase.

El martes se celebrará un único partido, a partir de las 8:00 de la noche, entre los clubes Rafael Barias y Mauricio Báez.

El miércoles, se cierra la etapa con el choque entre Los Prados y San Lázaro, a las 8:00 de la noche.

Las semifinales

Las rondas semifinales iniciarán el próximo viernes con los primeros partidos, a las 7:00 y 9:00 de la noche, respectivamente.

A primera hora, jugarán los contrincantes de la serie semifinal B, 2do lugar ante 3er lugar, y luego, la serie A, 1ro versus 4to.