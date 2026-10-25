×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
TBS Distrito
Añadir Diario Libre en GoogleTBS Distrito

Bameso vence al Rafael Barias y logra su clasificación a semifinales en el TBS Distrito

Su quinto triunfo en fila los une a Los Prados y Barias con 9-3 y Mauricio Báez 8-4

Juan Guerrero fue el héroe del encuentro al anotar 31 puntos y capturar 19 rebotes

    Expandir imagen
    Bameso vence al Rafael Barias y logra su clasificación a semifinales en el TBS Distrito
    Juan Guerrero porta el balón ante la defensa de Dimas Carrasco en el partido de fase de eliminación entre el Club Bameso y Rafael Barias en el TBS Distrito. (CEDIDA POR ABADINA)

    El club Bameso obtuvo su clasificación a la serie semifinal al disponer este domingo del Rafael Barias, 72-70, en la antepenúltima fecha de la fase de eliminación del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026). 

    Juan Guerrero terminó con un doble-doble de 31 puntos y 19 rebotes, seguido de Manuel Montero 12 unidades; Jaysean Paige terminó con 10 y Jean Carlos Quezada logró nueve con 12 rebotes. 

    Por El Barias, Marquis Wright anotó 15 puntos y repartió ocho asistencias, JD Miller coló 13 tantos con ocho rebotes; Eusebio Suero terminó con 12 y Dimas Carrasco cerró con 11.

    Los bamesianos ganaron su quinto partido consecutivo, todos bajo la dirección del técnico Dereck Baker López, quien tomó las riendas del equipo con marca de 2-6 y los llevó a 7-6 en la actualidad, y un boleto a la ronda de semifondo. 

    La escuadra del Barrio Mejoramiento Social (7-6) y 20 puntos, se unió en la etapa semifinal a Los Prados y Rafael Barias, ambos con récord de 9-3 y 21 puntos, y al Mauricio Báez (8-4) y una puntuación de 20.

    Estos cuatro combinados aseguraron su cupo a la serie semifinal que se jugará 1-4 y 2-3, ambas pactadas al mejor de un 5-3.

    El triunfo de Bameso sacó de la contienda a San Lázaro, que se unió a Huellas del Siglo.

    El sistema de competencia del 50 TBS Distrito 2026 para definir las posiciones se rige por puntos, otorgando dos por cada victoria y uno por derrota, y cero por confiscación.

    Juegos de martes y miércoles 

    El 50 TBS Distrito 2026 tendrá este martes y miércoles sus dos últimas fechas de partidos de la Fase de Eliminación y/o segunda fase.

    El martes se celebrará un único partido, a partir de las 8:00 de la noche, entre los clubes Rafael Barias y Mauricio Báez.

    El miércoles, se cierra la etapa con el choque entre Los Prados y San Lázaro, a las 8:00 de la noche.

    RELACIONADAS

    Las semifinales

    Las rondas semifinales iniciarán el próximo viernes con los primeros partidos, a las 7:00 y 9:00 de la noche, respectivamente.

    A primera hora, jugarán los contrincantes de la serie semifinal B, 2do lugar ante 3er lugar, y luego, la serie A, 1ro versus 4to.

     
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.