Montero y Duarte conducen victoria de San Lázaro sobre Huellas del Siglo en el TBS Distrito 2026

Jeickson Montero porta el balón ante la defensa de Sahvir Wheeler en el encuentro entre San Lázaro y Huellas del Siglo ( CEDIDA POR ABADINA )

Yeickson Montero y Lewis Duarte combinaron 49 puntos para conducir la abultada victoria del club San Lázaro 129-103 sobre Huellas del Siglo, en el partido de cierre de la jornada dominical de la fase de eliminación del TBS Distrito 2026.

Montero anotó 25 puntos y tomó ocho rebotes, y Duarte coló 24 tantos, y le ayudaron Jefferson Montero con 17 unidades, Alanzo Frink 13 más siete atrapadas, Jordan Geronimo y Randy Bautista aportaron 12 cada uno.

Por Huellas, Junior Guzmán tuvo 22 puntos, Farky Núñez 17 y siete rebotes, Sahvir Wheleer y Oliver Bautista lograron 13 por cabeza.

San Lázaro (6-6) y Huellas (3-10) están descalificados del 50 TBS Distrito 2026, aún restándole un partido a los lazareños y los Cristo Rey concluyeron.

El equipo de Jobo Bonito inició con 4-0 y a partir de ahí tienen 2-6, bajo las riendas de Giovanny Valdez.

Bameso (7-6) y 20 puntos, Los Prados y Rafael Barias, ambos con récord de 9-3 y 21 puntos, y al Mauricio Báez (8-4) y una puntuación de 20, definieron los cuatro clasificados a la serie semifinal, que se jugará 1-4 y 2-3, ambas pactadas al mejor de un 5-3.

El sistema de competencia del 50 TBS Distrito 2026 para definir las posiciones se rige por puntos, otorgando dos por cada victoria y uno por derrota, y cero por confiscación.

Antonio Mir en saque de honor

El dirigente deportivo Antonio Mir, presidente de la Súper Liga LNB, al centro, realizó el saque de honor previo al inicio del partido entre San Lázaro y Huellas del Siglo.

Les acompañaron, Edwin Castillo (Tatico), presidente de Abadina, y los directivos Raúl Peña y Alex López, así como Fernando Gómez, Jorge Mota y el Inmortal del Deporte Fernando Teruel.

Juegos martes y miércoles

El TBS Distrito 2026 tendrá este martes y miércoles sus dos últimas fechas de partidos en la fase de eliminación.

El martes se celebrará un único partido, a partir de las 8:00 de la noche, entre los clubes Rafael Barias y Mauricio Báez.

El miércoles, se cierra la fase de eliminación con el choque entre las escuadras de Los Prados y San Lázaro, a las 8:00 de la noche.

El viernes inician las dos semifinales

Las rondas semifinales iniciarán el próximo viernes con los primeros partidos, a las 7:00 y 9:00 de la noche, respectivamente.

A primera hora, jugarán los contrincantes de la serie semifinal B, 2do lugar ante 3er lugar, y luego, la serie A, 1ro versus 4to.