Cooper Flagg lidera el triunfo de Dallas sobre Miami que sigue sin victorias

Cooper Flagg volvió a demostrar por qué es considerado una de las grandes promesas de la NBA.

El vigente Novato del Año regresó a la acción tras perderse un partido por una lesión en el hombro izquierdo y comandó la victoria de los Dallas Mavericks por 113-109 sobre el Miami Heat, la noche del lunes.

Flagg firmó una destacada actuación de 29 puntos, 11 asistencias y seis rebotes para encabezar el ataque de Dallas, que consiguió una importante victoria a domicilio gracias a su capacidad de reacción y a la efectividad de sus principales figuras en los momentos decisivos.

Por Miami, Giannis Antetokounmpo tuvo una noche sobresaliente al registrar 29 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias, su primer triple-doble con el Heat. Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente para evitar que el conjunto de Florida cayera por cuarta ocasión consecutiva y colocara su récord en 0-4.

Dallas reaccionó

El encuentro comenzó favorable para Miami, que aprovechó su mayor precisión ofensiva durante el primer cuarto para tomar el control del marcador. El Heat lanzó para un 52,4 % de campo, muy por encima del 29,6 % que registraron los Mavericks en ese período, y cerró los primeros 12 minutos con ventaja de 27-23.

La presión del equipo local continuó en el segundo cuarto, cuando llegó a establecer una diferencia de 12 puntos. No obstante, Dallas encontró respuestas ofensivas y protagonizó una contundente racha de 17-4 para cambiar el rumbo del partido antes del descanso.

Un triple de P. J. Washington en los instantes finales permitió a los Mavericks marcharse a los vestuarios con ventaja de 53-52, después de una remontada que devolvió la confianza al conjunto visitante.

La defensa de Dallas también tuvo su protagonismo. Entre las acciones más destacadas figuró un tapón de Daniel Gafford a un intento de mate de Antetokounmpo, una intervención que frenó al astro griego y se convirtió en uno de los momentos defensivos más llamativos del encuentro.

Flagg e Irving marcaron la diferencia

Tras su ausencia por molestias en el hombro izquierdo, Flagg regresó con determinación y asumió la responsabilidad ofensiva de los Mavericks. El joven jugador encestó 12 de sus 23 tiros de campo, incluidos dos triples en ocho intentos, y combinó su capacidad anotadora con una excelente visión de juego para distribuir 11 asistencias.

Kyrie Irving también aportó al triunfo con 18 puntos, seis rebotes y seis asistencias, después de haber descansado en el partido anterior del equipo texano. Washington sumó 20 puntos y nueve rebotes, mientras que Walter Clayton Jr. contribuyó con 15 unidades desde el banquillo.

La victoria permitió a Dallas mantener su irregular tendencia en el arranque de la campaña, alternando triunfos y derrotas en sus primeros cuatro compromisos.

En el apartado individual, el novato Sergio de Larrea no pudo prolongar su buen momento. Después de anotar 21 puntos en su encuentro anterior, se quedó sin anotaciones en seis minutos de acción. El jugador abandonó la cancha durante el segundo cuarto debido a una distensión en la rodilla derecha y no volvió al partido.

Miami tuvo oportunidades

El Heat contó con varias opciones para cambiar el desenlace, pero no logró capitalizarlas en los últimos instantes. Antetokounmpo encabezó el esfuerzo ofensivo, mientras que Davion Mitchell añadió 21 puntos.

Bam Adebayo, sin embargo, tuvo una actuación discreta para sus estándares. El pívot All-Star terminó con ocho puntos y ocho rebotes, con apenas tres canastas en 10 intentos de campo y cinco fallos desde la línea de tres puntos.

La oportunidad más clara de Miami llegó cuando Andrew Wiggins intentó un triple con 31,1 segundos restantes que habría colocado al Heat al frente. El lanzamiento no encontró el aro y dejó a los locales sin la ventaja que necesitaban para cambiar el desenlace.

Después de un tiempo muerto, Flagg atacó la canasta y convirtió una bandeja cuando quedaban 10 segundos, ampliando la diferencia a cuatro puntos y acercando definitivamente a Dallas a la victoria.

Los Mavericks encontraron en Flagg al líder que necesitaban para superar un inicio complicado y resistir el empuje de un Miami que todavía busca su primera victoria de la temporada.

Aunque Antetokounmpo respondió con un triple-doble, la mayor efectividad de Dallas en los momentos determinantes terminó inclinando la balanza.

Para el Heat, el desafío será corregir sus dificultades para cerrar los partidos; para los Mavericks, el regreso de Flagg representa una señal alentadora de cara a los próximos compromisos.