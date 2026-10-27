Golpe a los Wolves: Anthony Edwards será operado de la rodilla y estará fuera hasta dos meses

Anthony Edwards #5 de los Minnesota Timberwolves supera a Stephon Castle #5 de los San Antonio Spurs ( ARCHIVO/ AP )

La temporada de los Timberwolves de Minnesota sufrió un duro contratiempo con la noticia de que su principal figura, Anthony Edwards, se someterá a un procedimiento artroscópico en la rodilla derecha que podría mantenerlo fuera de acción hasta por dos meses.

La información fue reportada por Shams Charania, de ESPN, y confirmada por varios medios estadounidenses. La ausencia del estelar escolta representa un golpe para un conjunto que había comenzado la campaña con marca de 3-1 y aspiraciones de competir entre los principales equipos de la Conferencia Oeste.

Edwards había sido incluido en el informe de lesionados antes del partido del miércoles contra los Warriors de Golden State, debido al manejo de las molestias en su rodilla derecha.

La misma situación se presentó antes del encuentro del lunes frente a los Cavaliers de Cleveland, aunque en esa ocasión decidió jugar y respondió con una actuación de 47 puntos, pese a la derrota de Minnesota por 127-125 en tiempo extra.

El escolta, de 25 años, atraviesa un comienzo de temporada sobresaliente. En sus primeros cuatro partidos promediaba 33.3 puntos, 4.8 rebotes y 3.5 asistencias, con 133 tantos acumulados y 50 canastos convertidos, cifras que lo situaban entre los principales anotadores de la NBA.

Su producción ofensiva había sido clave para las victorias de los Timberwolves sobre Miami, Orlando y Toronto.

La situación obliga a Minnesota a reorganizar su ofensiva mientras espera la recuperación de su principal anotador. LaMelo Ball, adquirido durante la temporada baja en una operación de gran impacto, está llamado a asumir una mayor responsabilidad en la generación de puntos y en la conducción del equipo.

En los primeros cuatro encuentros, Ball promediaba 14.8 puntos y 6.3 asistencias.

El equipo a futuro

El reto será mantener el ritmo competitivo sin el jugador que había encabezado la ofensiva en este inicio de campaña. La responsabilidad también recaerá sobre los demás integrantes de la rotación, que deberán contribuir con una producción más consistente para evitar que la ausencia de Edwards frene el buen comienzo de Minnesota.

En la temporada 2025-26, Edwards consolidó su condición de una de las principales figuras ofensivas de la NBA. Disputó 61 partidos de la serie regular y promedió 28.8 puntos, 4.9 rebotes y 3.7 asistencias por encuentro, con lo que terminó tercero entre los mejores anotadores de la liga.

Además, estableció una marca personal con 10 partidos de al menos 40 puntos, la mayor cantidad en una campaña en la historia de los Timberwolves, y logró una actuación cumbre de 55 tantos, su récord personal. Sin embargo, las molestias en la rodilla derecha limitaron su participación y lo obligaron a perderse 21 partidos de la serie regular.

En los playoffs de 2026, el escolta participó en 10 encuentros y promedió 21.6 puntos, 5.7 rebotes y 2.7 asistencias. Minnesota avanzó hasta las semifinales de la Conferencia Oeste, donde cayó en seis partidos ante los Spurs de San Antonio. Durante esa serie, Edwards sufrió una hiperextensión de la rodilla izquierda y un hematoma óseo, aunque regresó a la cancha para completar la eliminatoria.

Los problemas en ambas rodillas han marcado, por tanto, un período complicado para el jugador, que ahora afronta un nuevo proceso de recuperación con el objetivo de volver a liderar a Minnesota.