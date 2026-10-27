Jason Tatum lidera a los Celtics con 40 puntos en dramático triunfo sobre los Nets

El alero de los Celtics de Boston, Jayson Tatum, conduce el balón en una acción ofensiva. ( ARCHIVO/ AP )

Jayson Tatum asumió el protagonismo en los momentos decisivos y firmó una actuación de 40 puntos para conducir a los Boston Celtics a una dramática victoria por 125-124 sobre los Brooklyn Nets, en un partido que necesitó de cinco minutos adicionales para encontrar un ganador.

Tatum fue la principal figura de unos Celtics que tuvieron que resistir la reacción de Brooklyn, equipo que protagonizó un último cuarto de 35 puntos para igualar el marcador a 117 y llevar el encuentro a tiempo extra.

El estelar jugador de Boston terminó con ocho asistencias y cinco rebotes en 42 minutos de acción. Su capacidad para atacar el aro quedó reflejada en los 22 tiros libres que intentó, de los cuales convirtió 18, incluidos varios lanzamientos determinantes en el tramo final.

La victoria permitió a los Celtics superar una exigente prueba en la carretera, ante unos Nets que encontraron en Michael Porter Jr. y Julius Randle sus principales referentes ofensivos.

Porter Jr. encabezó la ofensiva de Brooklyn con 27 puntos y 12 rebotes, además de encestar seis triples, mientras que Randle aportó 24 tantos y nueve rebotes antes de abandonar el encuentro por acumulación de faltas personales.

Boston resistió la embestida

Los Nets comenzaron mejor el encuentro y se llevaron el primer cuarto por 31-26, aprovechando su agresividad ofensiva y la capacidad de Randle para producir cerca del aro.

Boston respondió durante el segundo período y consiguió equilibrar las acciones antes del descanso. Sin embargo, el momento más favorable para los visitantes llegó después del intermedio, cuando su defensa limitó a Brooklyn a 21 puntos en el tercer cuarto.

Ese esfuerzo permitió a los Celtics tomar el control del partido y entrar en el último período con la posibilidad de asegurar el triunfo en el tiempo reglamentario.

Pero Brooklyn no estaba dispuesto a ceder ante su público. Con Porter Jr. castigando desde la línea de tres puntos y una importante contribución de sus reservas, los Nets elevaron su producción ofensiva y borraron la ventaja de Boston para establecer el empate a 117.

La reacción obligó a disputar una prórroga en la que ambos conjuntos mantuvieron la intensidad. En esos cinco minutos adicionales, Boston prevaleció por 8-7, con Tatum imponiendo su sangre fría desde la línea de tiros libres para sellar el ajustado resultado.

George y White respaldan a Tatum

Paul George acompañó la actuación de Tatum con 20 puntos, siete rebotes y siete asistencias, en una contribución que permitió a Boston mantener alternativas ofensivas durante los momentos de mayor presión.

Derrick White agregó 16 unidades y Jordan Walsh terminó con 15, mientras que Luka Garza tuvo un impacto positivo desde el banquillo, con un diferencial de +18 durante sus 13 minutos en cancha.

Por Brooklyn, la profundidad de su segunda unidad mantuvo al equipo en competencia hasta el final. Mikel Brown Jr. anotó 17 puntos, mientras que Chaney Johnson y Moritz Wagner aportaron 15 cada uno.

El encuentro dejó a los Celtics con una victoria de alto valor competitivo, conseguida gracias a la producción de su principal estrella y a su capacidad para responder en una definición cerrada.