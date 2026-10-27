Paul Pierce confronta problemas para pagar sus cuentas

El exjugador de la NBA Paul Pierce afirma que está "asfixiado" financieramente mientras intenta cumplir con los pagos de manutención dictaminados por la corte, debido a que ya no recibe ingresos de Fox Sports, según confirmó TMZ.

Situación financiera actual

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por la cadena noticiosa, Paul alega que su último cheque de Fox Sports llegó en agosto.

Señaló que su ingreso mensual promedio era de 119,000 dólares, pero que ahora es de cero.

Indicó que el mes pasado ganó alrededor de 23,000 dólares por sus participaciones en otras iniciativas empresariales. Paul afirmó que paga alrededor de 28,000 dólares mensuales en manutención infantil y otros 20,000 en manutención conyugal, pero asegura que solo tiene 300 000 dólares en el banco y tres millones de dólares en propiedades.

Obligaciones legales y demandas

Sostiene que gasta cerca de 48,000 dólares al mes en facturas y gastos, incluidos 8,000 dólares en cuidado infantil, 5,000 en alimentos, 7,000 en comer fuera, 3,200 en servicios públicos, 1,000 en ropa, 3,500 en entretenimiento y varios otros gastos.

Paul está pidiendo al tribunal que rechace la solicitud de su exesposa, Princess Santiago, de 40,000 dólares para gastos legales y otros 10,000 dólares para un contador forense. Ella afirmó que Paul estaba jugando con sus registros financieros, y quería que un experto los revisara.

En su petición, el abogado de Paul declaró que este tendría "grandes dificultades" para pagar esas tarifas tras la rescisión de su contrato con Fox Sports, y añadió que se estaba "ahogando financieramente" y pasando problemas para mantenerse al día con las obligaciones monetarias.

La solicitud de fondos adicionales por parte de Princess llegó después de que se le ordenara a Paul pagarle 8,508 dólares al mes en manutención infantil temporal para su hijo, King. También se le ordenó pagar 100,000 dólares en honorarios legales.

Se estima que Paul ganó alrededor de 200 millones de dólares durante su carrera en la NBA.