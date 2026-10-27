San Sebastián pega primero en la semifinal del BSE 2026 tras vencer a La Cancha

Nargenis Ulloa del San Sebastián, conduce el balón en una jugada ofensiva. ( CEDIDA POR EL BSE 2026. )

El club San Sebastián comenzó con autoridad la serie semifinal del XXXII Torneo de Baloncesto Superior de Espaillat (BSE 2026), al derrotar 106-96 al club La Cancha y tomar ventaja en la lucha por avanzar a la final del certamen, dedicado al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, y en disputa por la Copa Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

Los dirigidos por Carlos Medina dominaron la primera mitad 52-50 en un encuentro muy disputado durante los primeros tres períodos. Sin embargo, el Imperio Rojo sacó su mejor versión en el último cuarto para inclinar la balanza a su favor y asegurar el triunfo.

A falta de 59 segundos, el refuerzo Emmit Williams recibió una falta de Jeremy Guzmán, anotó el canasto y convirtió el tiro libre para ampliar la ventaja del San Sebastián a 103-92, prácticamente sentenciando el encuentro.

El conjunto rojo también marcó diferencias desde la línea de tres puntos, con un 46.7 % de efectividad frente al 40 % de La Cancha. Además, su banca produjo 30 puntos, superando ampliamente los ocho tantos aportados por los suplentes del conjunto rival.

En la ofensiva del Imperio Rojo sobresalió el debutante Justin Foreman, con 26 puntos, seguido por Nargenis Ulloa, quien aportó 21 tantos y nueve asistencias. Emmit Williams terminó 15 puntos, Luigy Roas añadió 14 y Eury Rosario contribuyó con 13 puntos.

Por La Cancha, Jonatan Bello encabezó el ataque con una destacada actuación de 38 puntos y 10 rebotes. Eddy Polanco aportó 23 tantos y ocho asistencias, Warlyn Disla sumó 15 puntos y Jeremy Guzmán completó 10 unidades y 13 rebotes.

Presentan selección U-16

Durante el medio tiempo del encuentro, la Asociación de Baloncesto de Espaillat (ASOBAE) presentó a la selección provincial U-16, que consiguió su clasificación al Torneo Nacional de la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL), tras vencer 77-72 a La Vega en las eliminatorias zonales.

Con este resultado, Espaillat y Santiago representarán al Cibao Central en la siguiente etapa de la competición nacional, luego de superar una exigente jornada clasificatoria.

El conjunto de Espaillat estuvo bajo la dirección técnica de Danny Mata, con Argelis Castro como asistente y José Cruz como delegado técnico de ASOBAE.

El BSE 2026 cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL) y es organizado por la Asociación de Baloncesto de Espaillat (ASOBAE), bajo la coordinación de un Comité Organizador presidido por Enmanuel Bautista.

Próximo partido

La emoción de las semifinales continúa este miércoles 28 de octubre, a partir de las 8:00 de la noche, en el techado Dr. Rubén Lulo Gitte, con el segundo duelo entre La Cancha y el San Sebastián, en una serie pactada al mejor de cinco partidos (5-3).