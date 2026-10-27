Abadina suspende la jornada del martes del TBS Distrito por la lluvia

Imagen panorámica de la cancha del Palacio de los deportes Virgilio Travieso Soto, donde se celebra el TBS Distrito. ( CEDIDA POR ABADINA )

La Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina) suspendió la jornada de este martes por la situación climatológica que atraviesa la ciudad Capital en estos momentos, con fuertes lluvias desde esta mañana y durante todo el día.

Este martes staba previsto el partido entre el Rafael Barias y Mauricio Báez, a las 8:00 de la noche, por lo que, tras la suspensión ha sido movido para este miércoles, a las 9:00 de la noche, ya que se programó una doble jornada para concluir la Fase de Eliminación.

Previo a ese encuentro, a las 7:00 de la noche, jugarán Los Prados y San Lázaro.

Las informaciones fueron vertidas a través de un despacho de la dirección de prensa del 50 TBS Distrito 2026, de manera conjunta, por el presidente de Abadina, Edwin Castillo, y el Comisionado de la justa capitalina, Nelson Ramírez.

Aunque ya están definidos los cuatros equipos que clasificaron a las series semifinales, los dos partidos restantes son importantes para definir las posiciones finales y los equipos que chocarán en las series semifinales.

Los Prados, El Barias, Mauricio Báez y Bameso están clasificados a la ronda de semifondo.

Las escuadras de San Lázaro y Huellas del Siglo quedaron descalificadas.

El viernes arrancan las semis

Las rondas semifinales del 50 TBS Distrito 2026, iniciarán el próximo viernes con los primeros partidos, a las 7:00 y 9:00 de la noche, respectivamente.

A primera hora, jugarán los contrincantes de la serie semifinal B, 2do ante 3er lugar, y luego, la serie A, entre 1ro versus 4to lugar.