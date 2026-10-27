Yaxel Lendeborg quema a los Denver Nuggets con 31 puntos y 12 rebotes

El dominicano Yaxel Lendeborg quien tuvo una destacada actuación con los Golden State Warriors, en la que anotó 31 puntos y capturó 12 rebotes en la victoria 134-114 frente a los Denver Nuggets. ( AFP )

El dominicano Yaxel Lendeborg protagonizó la mejor actuación ofensiva de su joven carrera en la NBA al encestar 31 puntos, capturar 12 rebotes y repartir seis asistencias durante la victoria de los Golden State Warriors 134-114 sobre los Denver Nuggets, la noche del lunes 26 de octubre.

Lendeborg, de 24 años, fue el máximo anotador del encuentro y encabezó el primer triunfo de Golden State en la temporada 2026-2027, después de que el equipo perdiera sus primeros tres compromisos.

El novato, procedente de la Universidad de Michigan, terminó con nueve canastos en 19 intentos de campo, incluido un triple, y convirtió 12 de sus 13 tiros libres. También registró un bloqueo durante sus 30 minutos en cancha.

Su actuación representó su primer partido de 30 puntos en la NBA y su segundo doble-doble en apenas cuatro encuentros de la temporada.

Un récord que no se alcanzaba desde Stephen Curry

La actuación de Lendeborg también tuvo una dimensión histórica. Según destacó la NBA, se convirtió en el primer novato de los Warriors desde Stephen Curry, el 10 de febrero de 2010, en registrar al menos 30 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias en un mismo partido.

El entrenador Steve Kerr resaltó la madurez del dominicano, particularmente por su capacidad para asumir responsabilidades ofensivas en momentos importantes del encuentro.

Kerr explicó que el equipo puso el balón en manos de Lendeborg en situaciones decisivas, una responsabilidad poco habitual para un jugador que apenas disputa su primera temporada. También destacó su fortaleza física, habilidad para provocar faltas y capacidad para distribuir el balón.

Curry también tuvo una noche perfecta

Stephen Curry contribuyó con 24 puntos y una actuación impecable en sus lanzamientos: acertó sus ocho tiros de campo, incluidos tres triples, además de sus cinco intentos desde la línea de tiros libres.

Golden State llegó al descanso con ventaja de 60-56 y amplió la diferencia durante el tercer período, cuando superó a Denver 40-28. Los Warriors anotaron 74 puntos en la segunda mitad.

Por los Nuggets, DeMar DeRozan encabezó la ofensiva con 21 tantos, mientras Nikola Jokic terminó con 19 puntos, siete rebotes y 11 asistencias. Jamal Murray también aportó 19 unidades.

Lendeborg nació en Puerto Rico y es hijo de Yissel Raposo y Okary Lendeborg, dos exjugadores de las selecciones nacionales de baloncesto de la República Dominicana.

Tras destacarse en el baloncesto universitario estadounidense, fue seleccionado por Golden State con el turno número 11 de la primera ronda del Draft de la NBA de 2026.

Con la victoria, los Warriors colocaron su récord en 1-3 y tienen programado visitar a los Minnesota Timberwolves este miércoles 28 de octubre.