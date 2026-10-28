Anfernee Simons impulsa la victoria de los 76ers ante los Pacers

Karl-Anthony Towns (i) de los Knicks disputa el balón con V. J. Edgecombe (c) y Anfernee Simons de Philadelphia este martes, en un partido de la NBA entre New York Knicks y Philadelphia 76ers en el estadio Madison Square Garden, en Nueva York (Estados Unidos). ( EFE/ ÁNGEL COLMENARES )

Los Philadelphia 76ers protagonizaron una espectacular reacción en el último cuarto para vencer 114-109 a los Indiana Pacers, apoyados en la ofensiva de Anfernee Simons, quien salió desde la banca para encender el ataque visitante y contribuir a borrar una desventaja de 13 puntos.

Tyrese Maxey lideró a Filadelfia con 27 puntos, incluidos dos triples decisivos en los últimos 70 segundos, mientras Simons aportó 20 unidades como suplente en el triunfo conseguido el miércoles por la noche en Indianápolis. Joel Embiid agregó 21 puntos y 11 rebotes, Jaylen Brown terminó con 20 tantos y 10 capturas, y LeBron James completó una actuación de 13 puntos y 10 asistencias.

La remontada se construyó en un cuarto período dominante, en el que los 76ers superaron a Indiana por 39-21. Después de entrar al último tramo abajo 88-75, Filadelfia respondió con una ofensiva arrolladora que cambió por completo el rumbo del encuentro.

Simons abrió el período con un triple apenas 18 segundos después del inicio y continuó castigando a la defensa de los Pacers. Filadelfia anotó 26 de los primeros 34 puntos del cuarto para tomar ventaja de 101-96 cuando restaban 4:24 minutos. En esa secuencia también contribuyeron un triple de James y una jugada de tres puntos de Embiid.

Reacción fallida

Indiana intentó reaccionar con dos canastas consecutivas de Pascal Siakam y Andrew Nembhard, que redujeron la diferencia a un punto con 3:07 por jugar.

Sin embargo, cuando el partido entró en su tramo decisivo, Maxey asumió la responsabilidad y conectó dos triples en el último minuto y diez segundos para asegurar la cuarta victoria de Filadelfia en sus últimos cinco compromisos.

Los Pacers habían controlado buena parte del encuentro y llegaron a construir su ventaja mediante dos fuertes ofensivas en el tercer cuarto, una de 17-0 y otra de 13-2. Esos parciales neutralizaron el segundo período de 37 puntos de Filadelfia y dejaron a los locales en posición favorable antes del desenlace.

Siakam fue el principal referente ofensivo de Indiana, con 26 puntos y 11 rebotes, mientras Nembhard registró 18 tantos y 14 asistencias.

Aaron Nesmith sumó 18 puntos, Kelly Oubre Jr. aportó 15 y Obi Toppin añadió 13. Aun así, la producción local se desvaneció ante la intensidad defensiva y el acierto de los visitantes durante los 12 minutos finales.

La derrota fue la segunda consecutiva para Indiana, que afrontó el compromiso después de conocer que su base Tyrese Haliburton podría perderse hasta dos semanas debido a una distensión en el tendón de la corva izquierda.

Para Filadelfia, el triunfo representó una respuesta de carácter fuera de casa y confirmó la importancia de Simons como generador ofensivo desde la banca, en una noche en la que el equipo necesitó una reacción colectiva para evitar que los Pacers aprovecharan su dominio durante tres cuartos.