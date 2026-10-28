Bam Adebayo lidera primera victoria del Heat y establece récord de rebotes

El delantero centro del Miami Heat, Bam Adebayo (d), en acción contra el pívot de los Brooklyn Nets, Nic Claxton, durante el partido de la NBA entre los Miami Heat y los Brooklyn Nets. ( ARCHIVO/ EFE )

Bam Adebayo encontró la fórmula para cambiar el rumbo de los Miami Heat: una actuación de 24 puntos, dominio en la pintura y un lugar en la historia de la franquicia.

El pívot encabezó el triunfo por 129-117 sobre los Atlanta Hawks este miércoles, en la carretera, y ayudó a Miami a conseguir su primera victoria de la temporada de la NBA después de comenzar con cuatro derrotas consecutivas.

La noche tuvo un significado especial para Adebayo, quien capturó nueve rebotes y elevó su total de carrera a 5,794, superando los 5,791 que acumuló Udonis Haslem para establecer una nueva marca de todos los tiempos en la historia del Heat. El logro individual llegó acompañado de una victoria que Miami necesitaba para sacudirse el mal comienzo de campaña.

Giannis Antetokounmpo también terminó con 24 puntos y registró 18 rebotes, su mayor cantidad en lo que va de temporada, para complementar la actuación de Adebayo. Andrew Wiggins agregó 18 tantos, Pelle Larsson aportó 17 y Tim Hardaway Jr. contribuyó con 14. Davion Mitchell completó una destacada labor con 10 puntos y 10 asistencias.

Determinados a ganar

El conjunto de Miami impuso su superioridad cerca del aro y terminó con una ventaja de 70-52 en puntos en la pintura. Además, convirtió el 53.1 % de sus tiros de campo y encestó 11 de 29 intentos desde la línea de tres puntos, para un 37.9 %. Esa combinación le permitió mantener el control durante buena parte del encuentro y resistir la reacción local.

Los Heat cerraron el primer cuarto con ventaja de 34-25, pese a que Antetokounmpo tuvo que sentarse durante buena parte del período tras recibir dos faltas personales en los primeros cuatro minutos.

Atlanta se acercó 42-40 en el segundo cuarto gracias a una jugada de tres puntos de Jock Landale, pero Miami recuperó el control y se fue al descanso arriba 69-56, impulsado también por un espectacular lanzamiento de Nikola Jovic desde media cancha sobre la bocina.

En el tercer período, Miami amplió la diferencia hasta 18 puntos. Un triple de Hardaway Jr. colocó el marcador 95-77 con 2:04 por jugar en el cuarto, aunque los Hawks redujeron la distancia a 97-85 antes de comenzar el último tramo.

Atlanta no se rindió. Con 3:33 restantes, una canasta de Dyson Daniels tras un rebote ofensivo acercó a los locales 118-112 y reavivó las esperanzas de remontada. Sin embargo, Antetokounmpo respondió con cuatro puntos consecutivos y Miami cerró el encuentro con una corrida de 11-5 que aseguró el triunfo.

Por Atlanta, Nickeil Alexander-Walker anotó 23 puntos, incluidos cinco triples, mientras el novato Kingston Flemings igualó esa producción con 23 tantos y una efectiva actuación de nueve canastas en 12 intentos. CJ McCollum aportó 13 puntos y Jalen Johnson sumó 12.

La derrota fue la tercera consecutiva para los Hawks, que habían comenzado la campaña con dos victorias. Miami, por su parte, encontró alivio tras un arranque de cuatro reveses y celebró una noche histórica de Adebayo, cuyo nombre quedó en solitario en la cima de la lista de reboteadores de la franquicia.