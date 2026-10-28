Curry anota 44 puntos y Lendeborg le secunda con 26 en triunfo de los Warriors sobre los Wolves

Yaxel Lendeborg, de los Warriors de Golden State, intenta penetrar ante la marca de Luka Doncic de los Lakers de Los Angeles durante la segunda mitad en el Crypto.com Arena. ( ARCHIVO/ AFP )

Stephen Curry encabezó la ofensiva de los Golden State Warriors con 44 puntos y el dominicano Yaxel Lendeborg tuvo otra destacada actuación con 24 tantos para conducir a su equipo a una victoria de 119-114 sobre los Minnesota Timberwolves, en un partido disputado el miércoles en el Target Center de Minneapolis.

El triunfo permitió a Golden State sumar su segunda victoria consecutiva, luego de comenzar la temporada con dificultades y superar el lunes 134-114 a los Denver Nuggets.

Curry volvió a demostrar su capacidad para marcar diferencias, mientras Lendeborg confirmó que puede ser una pieza importante en la rotación del conjunto californiano.

Lendeborg terminó con 24 puntos, nueve rebotes, una asistencia, un robo y un bloqueo, en 35 minutos de acción.

Impactó otra vez

El novato dominicano convirtió once de sus 20 intentos de campo, incluidos dos triples en cinco oportunidades, y registró un balance de +2 mientras estuvo en cancha. Su aporte ofensivo y presencia en ambos lados del tabloncillo volvieron a sobresalir.

Curry completó su exhibición con ocho rebotes y seis asistencias, además de encestar seis triples y convertir sus 16 tiros libres.

Su capacidad para castigar desde larga distancia y provocar faltas ayudó a los Warriors a sostener la ventaja en un encuentro en el que Minnesota intentó acercarse durante la segunda mitad.

El partido también tuvo un ingrediente especial con el regreso de Jonathan Kuminga al enfrentamiento contra su antiguo equipo. El alero, que pasó de Golden State a Minnesota tras una etapa marcada por la búsqueda de un papel estable, se encuentra en una nueva oportunidad para demostrar su capacidad ofensiva y defensiva con los Timberwolves.

Golden State tomó el control en la primera mitad, cuando construyó una ventaja de 64-48. Minnesota respondió al ganar el tercer cuarto 33-29, pero los Warriors conservaron suficiente margen para completar el triunfo. La combinación de la explosión anotadora de Curry y la aportación de Lendeborg fue clave para salir de Minneapolis con otra victoria.