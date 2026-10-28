Mobley lidera remontada de los Cavaliers y amarga el debut de AJ Dybantsa con Washington

Evan Mobley encabezó la reacción de los Cleveland Cavaliers con 24 puntos y 12 rebotes para conducirlos a una victoria por 121-111 sobre los Washington Wizards, en un partido que marcó el esperado debut en la NBA del número uno del pasado sorteo, AJ Dybantsa.

Los Cavaliers remontaron una desventaja de 13 puntos para imponerse el miércoles en el Rocket Arena de Cleveland y completar invictos una estadía de tres partidos en casa. Peyton Watson aportó 22 puntos, su mejor marca de la temporada, mientras que Donovan Mitchell terminó con 19 tantos y siete asistencias.

Dybantsa, quien se había perdido los primeros cuatro encuentros de Washington debido a un esguince en el tobillo izquierdo sufrido durante la pretemporada, respondió a la expectativa con una actuación de 19 puntos en 27 minutos. El novato encestó ocho de sus 12 intentos de campo, además de capturar dos rebotes y repartir dos asistencias.

El joven debutante mostró su agresividad desde la primera posesión, cuando penetró hacia el aro y recibió una falta que convirtió en dos tiros libres. Cerró el primer cuarto con nueve puntos y contribuyó a que los Wizards tomaran el control del encuentro. Sin embargo, el buen estreno individual no fue suficiente para evitar la derrota de su equipo.

Washington dominó buena parte de la primera mitad y llegó al descanso con ventaja de 69-59. Alex Sarr anotó 13 puntos en el primer período, mientras Bilal Coulibaly sumó 14 tantos sin fallar un lanzamiento durante la primera mitad. Sarr terminó con 18 puntos, la misma cantidad que Anthony Davis, en tanto que Coulibaly aportó 17 unidades desde la banca, con ocho aciertos en nueve intentos.

Trae Young añadió 14 puntos y ocho asistencias, mientras Kyshawn George repartió 11 asistencias, cifra máxima de su carrera. Pese a esa producción ofensiva, los Wizards no pudieron sostener la ventaja ante la reacción local.

Final del partido

El momento decisivo llegó en el último cuarto. Mobley consiguió una clavada que puso a Cleveland al frente 94-92, su primera ventaja desde el primer período. Washington volvió a colocarse arriba 105-104 gracias a Dybantsa, pero los Cavaliers respondieron con nueve puntos consecutivos para recuperar el control y asegurar el triunfo.

Mobley anotó 10 de sus 24 puntos en el período final y también estableció una nueva marca personal con cinco triples convertidos. Mitchell, por su parte, ayudó a cerrar la remontada después de que Cleveland terminara el tercer cuarto con un parcial de 29-16.

La victoria fue la tercera consecutiva para los Cavaliers y la número 17 seguida frente a Washington, una racha que igualó el récord de la franquicia de Cleveland contra un mismo rival y extendió la más larga vigente en la NBA.

El entrenador de los Wizards, Brian Keefe, adelantó que Dybantsa continuará sujeto a una restricción de minutos mientras avanza su recuperación.

Aun con la derrota, el debut del joven seleccionado con la primera elección del sorteo dejó señales alentadoras para Washington, que espera convertir su talento ofensivo en una pieza importante de su proyecto.