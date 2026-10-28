Lendeborg entra en un círculo de leyendas tras su partido contra los Nuggets

Yaxel Lendeborg, de los Warriors de Golden State, intenta penetrar ante la marca de Luka Doncic de los Lakers de Los Angeles durante la segunda mitad en el Crypto.com Arena, en el partido disputado el 21 de octubre de 2026. ( SEAN M. HAFFEY, GETTY IMAGES, AFP. )

Y así, en apenas el cuarto partido de su carrera, Yaxel Lendeborg inscribió su nombre en la historia de la NBA con los 31 puntos en 31 minutos que anotó la noche del lunes ante los Nuggets de Denver, en un triunfo de los Warriors de Golden State por 134-114.

El delantero dominicano agregó 12 rebotes y seis asistencias a su actuación y se mostró "absolutamente" sorprendido por lo que ha conseguido en sus primeros cuatro encuentros. En República Dominicana también hay motivos para el asombro.

Con ese desempeño, Lendeborg se convirtió en el cuarto jugador desde la temporada 1985-1986, cuando comenzó la era de la lotería del draft, que acumula al menos 85 puntos y 35 rebotes en sus primeros cuatro partidos de carrera en la NBA. El novato suma 87 tantos y 37 capturas.

Desde entonces, solamente tres miembros del Salón de la Fama habían conseguido esa hazaña, ausente durante casi 34 años.

Patrick Ewing (Knicks), en 1985, acumuló 91 puntos y 43 rebotes; David Robinson (Spurs), en 1989, registró 97 y 59, mientras que Shaquille O´Neal (Magic), en 1992, terminó con 100 y 67, respectivamente.

Grandes figuras, sin pretender comparar al bisoño jugador con nombres consagrados, no alcanzaron esa combinación estadística. Entre ellas aparecen Michael Jordan, LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Allen Iverson, Paolo Banchero, Victor Wembanyama, Luka Doncic y Stephen Curry.

Algunos superaron los 85 puntos, pero no consiguieron los 35 rebotes. Jordan, quien debutó en 1984, tampoco reunió ambas cifras, aunque su estreno ocurrió antes del período utilizado para establecer la marca.

De hecho, previo a la instauración de la lotería del draft, otras figuras, como Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar y Oscar Robertson, habían conseguido esos registros.

Los dominicanos

Si el círculo se estrecha a los jugadores dominicanos examinados, Lendeborg es el único que ha alcanzado esa combinación en sus primeros cuatro encuentros.

Luis Felipe López, Charlie Villanueva, Francisco García, Al Horford y Karl-Anthony Towns quedaron por debajo de uno o ambos requisitos. Lo mismo ocurrió con Trevor Ariza, jugador estadounidense de ascendencia dominicana por vía familiar.

Towns (Timberwolves) logró su primer partido de 30 puntos o más con 32 tantos y 12 rebotes (29 de enero de 2016, ante los Jazz), en su encuentro número 48 y durante su temporada de novato.

Villanueva (Raptors) alcanzó esa cifra en el juego 69, con 48 puntos (26 de marzo de 2006, frente a los Bucks), también en su primera campaña.

García (Kings) llegó a los 30 con 31 tantos (21 de noviembre de 2007, ante los Suns), en su partido 158 y tercera temporada. Horford (Hawks) consiguió 31 (17 de febrero de 2010, frente a los Clippers), en el encuentro 200 de su carrera, igualmente durante su tercer año. López nunca alcanzó esa cantidad.

Ariza (Rockets), por su parte, anotó por primera vez 30 o más con 33 (31 de octubre de 2009, ante los Trail Blazers), en su partido 314 y sexta campaña.

De ese grupo, Towns logró su primer doble-doble de al menos 30 puntos y diez rebotes en el mismo partido en que alcanzó los 30 tantos, el número 48 de su carrera.

Villanueva necesitó 177 encuentros para conseguirlo, con 32 puntos y 11 rebotes; Horford lo hizo en el 236, con 30 y diez, mientras que Ariza llegó a esa combinación en el 602, con 32 y 11.

García y López nunca registraron un doble-doble de esa categoría. Lendeborg, en cambio, lo consiguió en apenas su cuarto compromiso de la NBA.

Grupo de dominicanos con primer 30+ puntos y 10+rebotes

Jugador 1er 30+ Temp Juego 1er 30-10 Temp Juego Yaxel Lendeborg 26/10/2026

1ra 4 26/10/2026

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