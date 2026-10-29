El novato Jeremiah Fears roza el triple-doble y conduce a los Pelicans a su primera victoria

El alero de los Pelicans de Nueva Orleans Zion Williamson salta para clavar el balón frente al alero de los Clippers de Los Ángeles Derrick Jones Jr. ( ARCHIVO/ AP )

Los New Orleans Pelicans encontraron finalmente el camino de la victoria en la temporada 2026-27 de la NBA, apoyados en una destacada actuación del novato Jeremiah Fears, quien estuvo a las puertas de conseguir el primer triple-doble de su carrera en el triunfo 132-120 sobre los Sacramento Kings.

Fears terminó con 22 puntos y 13 asistencias, su mejor registro personal en ese departamento, además de quedarse a solo dos rebotes de completar la hazaña. También aportó cuatro bloqueos y dos robos de balón para encabezar la reacción de Nueva Orleans, que necesitaba una victoria después de comenzar la campaña con cuatro derrotas consecutivas.

Zion Williamson también anotó 22 puntos para los Pelicans, que consiguieron su primer triunfo de la temporada en un partido celebrado el jueves en su casa, apenas 24 horas después de caer 104-91 ante los Denver Nuggets.

El encuentro no comenzó de la mejor manera para los locales, que llegaron a estar ocho puntos por debajo durante los primeros minutos. Sin embargo, Nueva Orleans encontró respuestas ofensivas en el segundo y tercer períodos para cambiar el rumbo del compromiso.

Derik Queen fue determinante al iniciar y cerrar una corrida de 12-0 en el segundo cuarto, con un triple y un lanzamiento corto que permitió a los Pelicans tomar ventaja de 36-32.

Sacramento se mantuvo en competencia y llegó al tercer período con posibilidades de cambiar el resultado. Una penetración de Darius Acuff Jr. acercó a los visitantes 67-65, pero entonces llegó el tramo que definió el encuentro.

Los Pelicans desplegaron una ofensiva de 21-4 que les permitió asumir el control definitivo. Fears y Trey Murphy III encestaron triples consecutivos, mientras Williamson aportó seis puntos durante esa arremetida.

Los Kings intentaron regresar al partido cuando Zach LaVine convirtió un disparo de tres puntos para colocar el marcador 113-106, con 7:11 por jugar. No obstante, Nueva Orleans respondió con los siguientes 10 tantos y terminó de asegurar su primera celebración de la campaña.

Murphy aportó 19 puntos, Herbert Jones sumó 16 y Karlo Matkovic consiguió 12. Saddiq Bey y Ben Mathurin contribuyeron con 10 tantos cada uno, en una ofensiva que encontró producción de varios jugadores.

Acuff brilla pese a la derrota

Por Sacramento, el novato Darius Acuff Jr. protagonizó la actuación individual más productiva del encuentro, con 34 puntos, su máxima anotación de la temporada.

El joven superó los 33 tantos que había conseguido en su segundo partido en la NBA, frente a Portland el pasado 23 de octubre. Encestó 13 de sus 26 intentos al canasto y también estableció sus mejores registros de la campaña en asistencias, con 14, y rebotes, con seis.

De'Andre Hunter y Precious Achiuwa terminaron con 24 puntos cada uno, mientras LaVine agregó 21.

Domantas Sabonis fue el máximo reboteador del partido, con 15 capturas, además de nueve puntos y siete asistencias, aunque tuvo una noche complicada en el manejo del balón, al cometer siete pérdidas.

Con el resultado, los Pelicans pusieron fin a su racha de cuatro derrotas para comenzar la temporada, mientras Sacramento se convirtió en el primer equipo de la liga en alcanzar cinco reveses en la naciente campaña.