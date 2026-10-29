Los Prados vs. Mauricio y Barias vs. Bameso, abren las semifinales del TBS Distrito 2026

Manny Camper Jr. de Los Prados es captado en gestión ofensiva sobre la defensa de Mauricio Báez. ( CEDIDA POR ABADINA. )

La lucha por los dos boletos a la gran final del 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026) comenzará este viernes, cuando Los Prados, Mauricio Báez, Rafael Barias y Bameso pongan en marcha las series semifinales A y B, en una jornada que promete intensidad y rivalidad en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto.

Los primeros en saltar a la cancha serán Los Prados y Mauricio Báez, a las 7:00 de la noche, en el inicio de la semifinal B. Posteriormente, a las 9:00 p. m., Rafael Barias y Bameso protagonizarán el primer enfrentamiento de la serie A.

Ambas semifinales se disputarán al mejor de cinco encuentros, por lo que el primer equipo que consiga tres victorias avanzará a la disputa del campeonato, cuya serie final está programada al mejor de siete partidos.

Los cuatro conjuntos llegan a esta instancia después de superar la fase de eliminación, en la que Rafael Barias terminó en la primera posición, con marca de 10-3, seguido de Los Prados, con 9-4. Mauricio Báez concluyó tercero, con 8-5, mientras que Bameso ocupó el cuarto puesto, con récord de 7-6.

Pradenses dominan

Uno de los enfrentamientos que comenzará este viernes tendrá como protagonistas a Los Prados y Mauricio Báez, dos clubes que ya conocen sus fortalezas y debilidades después de enfrentarse en dos ocasiones durante el torneo, con saldo favorable para los pradenses.

Los Prados dominó 2-0 la serie particular. Su primer triunfo llegó el 2 de octubre, cuando se impuso 92-82 en un encuentro correspondiente a la fase intergrupos A y B. Posteriormente, el 24 de octubre, volvió a superar a los mauricianos, esta vez con marcador de 94-73, durante la fase de eliminación.

El conjunto pradense intentará trasladar ese dominio a la semifinal, aunque Mauricio Báez tendrá la oportunidad de cambiar la historia en una instancia donde cada partido adquiere mayor importancia.

Dividieron honores

La semifinal A presenta un panorama diferente, luego de que Rafael Barias y Bameso terminaran igualados 1-1 en sus enfrentamientos durante el campeonato.

El Barias se llevó el primer compromiso, el 26 de septiembre, con una victoria 80-66 en la serie regular. Sin embargo, Bameso respondió el 25 de octubre, cuando consiguió imponerse 72-70 en la segunda fase, resultado que dejó la rivalidad sin un dominador definido de cara al inicio de la semifinal.

Los barianos tendrán a su favor el antecedente de haber terminado como líderes de la clasificación, pero Bameso ya demostró que puede competir de tú a tú y derrotar al conjunto que encabezó la fase de eliminación.

En el formato de competencia, todos los equipos que avanzaron a la segunda fase arrastraron sus respectivos récords de la serie regular.

San Lázaro, que terminó con marca de 7-6 y ganó sus últimos dos compromisos, y Huellas del Siglo, con 3-10, quedaron fuera de la contienda por el campeonato.

Bodas de Oro

La edición de 2026 del torneo distrital tiene un significado especial, al celebrar sus 50 años de historia, en una temporada dedicada a la empresa Seaboard «Energía Limpia» y en la que se disputa la Copa BanReservas.

La organización está a cargo de la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional (Abadina), presidida por Edwin Castillo (Tatico), junto al Comité Organizador encabezado por Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia. Nelson Ramírez se desempeña como comisionado de la justa.

Con cuatro tradicionales clubes en competencia y dos series que prometen enfrentamientos de alto interés, el baloncesto capitalino entra en su etapa decisiva, con el objetivo de alcanzar la corona de las Bodas de Oro del torneo superior distrital.