Okongwu lidera la reacción de Atlanta para derrotar a Cleveland

Onyeka Okongwu, de los Hawks de Atlanta, realiza una clavada en el partido de la NBA. ( ARCHIVO/ AP )

Los Atlanta Hawks encontraron Onyeka Okongwu en al hombre que necesitaban para salir de su mala racha. El centro tuvo su mejor actuación ofensiva de la temporada, con 29 puntos y 12 rebotes, para encabezar el triunfo 114-111 sobre los Cleveland Cavaliers, la noche del jueves en el State Farm Arena.

La victoria permitió a Atlanta detener una cadena de tres derrotas consecutivas y colocar su récord en 3-3, mientras Cleveland vio interrumpida una seguidilla de tres triunfos y quedó con marca de 3-2.

El resultado tuvo un cierre dramático. Donovan Mitchell acercó a los Cavaliers a solo un punto, 112-111, con una bandeja cuando quedaban 20.6 segundos. Sin embargo, Nickeil Alexander-Walker respondió desde la línea de tiros libres, convirtiendo sus dos oportunidades con 15.3 segundos en el reloj para establecer la diferencia definitiva de tres tantos.

Cleveland tuvo una última oportunidad para forzar el empate, pero Mitchell no pudo aprovechar sus dos intentos de campo en la posesión final y Atlanta terminó celebrando.

Alexander-Walker fue otro de los protagonistas de los Hawks, con 25 puntos, mientras Aaron Wiggins aportó 20 desde la banca, producto de ocho canastos en 14 intentos.

Por los Cavaliers, James Harden encabezó la ofensiva con 24 puntos y Mitchell terminó con 22. Sam Merrill también contribuyó con cuatro triples en ocho intentos desde la larga distancia.

Reaccionaron después

Los Hawks tuvieron que remar contra la corriente desde el primer cuarto. Cleveland salió decidido a imponer condiciones y construyó una ventaja de 15 puntos, prolongando una tendencia preocupante para Atlanta, que por cuarto encuentro consecutivo permitió que su adversario tomara una diferencia de al menos 15 tantos.

La ofensiva local apenas produjo 16 unidades en ese período, su registro más bajo en un cuarto durante la presente campaña.

Pero la respuesta llegó antes del descanso. Atlanta ajustó su defensa, limitó a Cleveland a otros 16 puntos en el segundo parcial y encontró el ritmo ofensivo necesario para cambiar el panorama.

Una corrida de 19-2 fue determinante para los Hawks, que transformaron una desventaja de 35-24 en una ventaja de 43-37 y comenzaron a construir el camino hacia el triunfo.

La victoria también tuvo un escenario especial, ya que el partido correspondió a la segunda parte de una doble jornada en el State Farm Arena. Previamente, el Atlanta Dream había derrotado 80-69 a las Golden State Valkyries en el sexto encuentro de la final de la WNBA.

Con Okongwu dominando la zona pintada y Alexander-Walker aportando en los momentos decisivos, Atlanta consiguió una victoria que le permitió recuperar terreno en el inicio de la temporada y frenar el impulso de unos Cavaliers que llegaban con tres triunfos consecutivos.