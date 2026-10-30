Chris Duarte se acerca a su regreso con el Baskonia

Chris Duarte realiza una gestión ofensiva ante la defensa de Nicolas Laprovittola. ( EFE / L. RICO )

El dominicano Chris Duarte podría regresar a las canchas la próxima semana, luego de permanecer fuera de acción por una lesión muscular en el muslo derecho que lo ha mantenido apartado de la plantilla del Kosner Baskonia.

El escolta no estuvo disponible para el encuentro del 18 de octubre frente a La Laguna Tenerife, debido a la dolencia que, según informó Noticias de Álava, afecta su pierna derecha. Tampoco lo hizo este viernes frente al LDLC ASVEL Villeurbanne, en el juego de la Euroliga.

El entrenador del conjunto español, Velimir Perasovic, ofreció señales alentadoras sobre su recuperación y la de su compañero Rodions Kurucs, aunque advirtió que ninguno de los dos tiene garantizada su participación inmediata.

"Creo que para el próximo partido no, quizá tampoco el siguiente, pero para la próxima semana dos jugadores podré recuperar", expresó el técnico, en declaraciones recogidas por el diario Gigantes.

Perasovic identificó a Duarte y Kurucs como los jugadores más próximos a reincorporarse, mientras señaló que Tadas Sedekerskis necesitará un período de recuperación más prolongado.

"Duarte y Kurucs ahora están en el límite", manifestó el entrenador al referirse a la posibilidad de recuperar efectivos en los próximos compromisos.

Las lesiones han condicionado el desempeño del Baskonia desde el comienzo de la temporada, obligando al cuerpo técnico a afrontar partidos de alta exigencia con varias ausencias.

"Desde el primer día tuvimos tan mala suerte con las lesiones que de repente te encuentras con la mitad del equipo fuera del campo y jugando ante equipos de gran nivel", lamentó Perasovic.