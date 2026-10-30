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Ja Morant sufre lesión muscular y será baja al menos cuatro semanas para Portland

El base de los Trail Blazers se lesionó ante su exequipo, los Memphis Grizzlies, y se suma a la plaga de estrellas caídas en el inicio de la NBA

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    Ja Morant sufre lesión muscular y será baja al menos cuatro semanas para Portland
    Ja Morant cuando jugaba para los Grizzlies de Memphis pasa el balón ante la marca defensiva de Caleb Martin, derecha, de los Mavericks de Dallas. (ARCHIVO/ AP)

    Ja Morant, figura de los Portland Trail Blazers, estará parado como mínimo cuatro semanas por una lesión muscular que sufrió la noche del jueves en una derrota frente a su antiguo equipo, los Memphis Grizzlies.

    Morant, que engorda la lista de estrellas lesionadas en este inicio de temporada de la NBA, sufrió el percance en el último cuarto del juego que los Trail Blazers perdieron en casa por 124-103.

    El viernes, los exámenes médicos detectaron una distensión de grado dos en el isquiotibial izquierdo de Morant, quien será reevaluado en cuatro semanas, reportó el conjunto de Portland en redes sociales.

    Dos veces All-Star, Morant era la gran atracción del partido del jueves al enfrentar por primera vez a Memphis, la franquicia en la que militó sus primeras siete campañas en la liga hasta ser traspasado en junio a los Trail Blazers.

    El base tiene un discreto promedio de 15,8 puntos y 5,5 asistencias en sus cuatro primeros juegos con Portland, que ha comenzado la campaña con un registro positivo de 3-1.

    Festival de lesiones

    • Antes de Morant, sancionado varias veces en los últimos años por la exhibición de armas de fuego, otras figuras de calibre All-Star cayeron también en combate en los primeros diez días de la nueva campaña.

    Anthony Edwards, líder de los Minnesota Timberwolves, estará fuera unos dos meses por una lesión de rodilla mientras Jalen Williams, pieza clave de Oklahoma City Thunder, es el caso más grave hasta el momento por una fractura de peroné que amenaza con apartarlo de toda la temporada.

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