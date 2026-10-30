Jean Montero estará seis meses fuera tras operación de rodilla

En esta imagen de archivo, Jean Montero (derecha) marca al base del Real Madrid, y compatriota suyo, Andres Feliz (i) el pasado 21 de febrero de 2026, durante el partido de semifinales de la Copa del Rey en el estadio Roig Arena de Valencia. ( EFE / MANUEL BR. )

El baloncestista dominicano Jean Montero estará aproximadamente seis meses fuera de las canchas después de someterse este viernes a una intervención quirúrgica para reparar el menisco lateral de la rodilla izquierda, según informó su equipo, el Olympiacos de Grecia.

De acuerdo con una publicación del portal especializado Eurohoops, el club confirmó la operación y expresó sus deseos de una pronta recuperación para el jugador, cuya ausencia representa una baja considerable para el conjunto griego en la Euroliga.

También se perderá los partidos de las ventanas clasificatorias rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto 2027 con su selección dominicana. En caso de que estuviera disponible participaría en el duelo contra Colombia el próximo 27 de noviembre, en ese país.

Por igual la visita a Chile el 30 de noviembre y los partidos contra Brasil en territorio dominicano el 25 de febrero y la visita de Colombia, tres días después.

Montero sufrió la lesión durante el encuentro frente al Barcelona, correspondiente a la sexta jornada de la competición europea. Pese a las molestias, el escolta dominicano insistió en disputar algunos minutos de la segunda mitad.

La intervención obligará al jugador a cumplir un prolongado proceso de rehabilitación, aunque todavía no existe una fecha oficial para su regreso a la competición.

Según Eurohoops, el escenario más favorable situaría su posible retorno alrededor de mayo de 2027, cuando ya estarían en marcha los playoffs de la Euroliga, programados para comenzar el 27 de abril.

Sin embargo, la evolución de su recuperación determinará cuándo podrá volver a jugar, por lo que cualquier estimación sobre su regreso sigue siendo provisional.

La lesión constituye un contratiempo importante para Olympiacos, que ya incorporó a John Konchar a su plantilla.

Montero afronta ahora un período de recuperación que podría mantenerlo alejado de las canchas durante buena parte de la temporada 2026-2027, mientras su equipo deberá reorganizar su rotación sin uno de sus jugadores dominicanos.