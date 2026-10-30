Karl-Anthony Towns anota 22, pero LeBron James conduce a Filadelfia sobre los Knicks

Karl-Anthony Towns aportó 22 puntos para los New York Knicks, mientras que LeBron James respondió con 20 tantos, nueve rebotes y ocho asistencias para encabezar la victoria de los Philadelphia 76ers 98-93 sobre los campeones de la NBA, en un enfrentamiento correspondiente a la fase de grupos de la Copa NBA.

Towns volvió a ser una de las principales referencias ofensivas de Nueva York al aportar 12 rebotes y otorgar tres asistencias, aunque su producción no fue suficiente para evitar la segunda derrota de su equipo frente a Filadelfia en la presente temporada. Por los Knicks, Jalen Brunson encabezó la ofensiva con 24 puntos.

Del otro lado, James, a sus 41 años, protagonizó posiblemente su mejor actuación de la campaña y ofreció destellos de su antigua versión de Jugador Más Valioso (MVP). El veterano alero asumió la responsabilidad en los momentos decisivos y anotó la canasta que devolvió la ventaja a los Sixers cuando restaba 1:10 para el final.

Tyrese Maxey también fue determinante con 27 puntos, mientras que V.J. Edgecombe aportó un triple oportuno que amplió la ventaja de Filadelfia en el tramo final.

El encuentro se disputó ante una Arena Xfinity Mobile repleta, con un ambiente que recordó las intensas jornadas de playoffs. Nueva York parecía encaminado a llevarse el triunfo cuando Brunson encestó un triple que colocó el marcador 90-89 a su favor, con 1:32 por jugar.

La reacción de los aficionados de los Knicks que viajaron a Filadelfia no duró demasiado. James respondió con un lanzamiento en suspensión hacia atrás para recuperar el control del partido y, poco después, Edgecombe convirtió un triple que colocó a los locales cuatro puntos por delante.

James terminó de asegurar la victoria con una canasta tras capturar un rebote ofensivo, quedándose a las puertas de un triple-doble con sus nueve rebotes y ocho asistencias.

Solo una derrota

El triunfo permitió a los 76ers mejorar su récord a 5-1 y colocar su balance de enfrentamientos contra los Knicks en 2-0 durante esta temporada. Filadelfia ya había derrotado a Nueva York en su propio escenario durante la jornada inaugural, precisamente en el debut de James con el conjunto.

Los Sixers han conseguido ese buen comienzo pese a que su quinteto titular habitual solamente ha coincidido en tres partidos. Jaylen Brown se perdió su primer encuentro de la campaña debido a molestias en la rodilla izquierda. La organización no informó si el jugador tendría que ausentarse de otros compromisos.

Por Nueva York, Brunson pareció sufrir una torcedura de tobillo en los minutos finales, aunque terminó como el máximo anotador de su equipo.

Los Knicks, que la temporada pasada vencieron a San Antonio para conquistar la Copa NBA y posteriormente también superaron a los Spurs en la serie por el campeonato, encontraron esta vez en Filadelfia un rival que supo responder en los momentos de mayor presión.

La rivalidad también se trasladó a las gradas. A diferencia de la serie de playoffs de la temporada pasada, cuando Spike Lee y numerosos seguidores neoyorquinos prácticamente se adueñaron del escenario, esta vez los aficionados de los Sixers dominaron el ambiente.