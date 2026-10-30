Payton Pritchard encesta 30 puntos y guía el debut triunfal de los Celtics en la Copa NBA

Payton Pritchard, de los Celtics de Boston, elude a Nick Smith Jr., de los Hornets de Charlotte, ( ARCHIVO/ AP )

Payton Pritchard encabezó una ofensiva contundente de los Boston Celtics con 30 puntos y condujo a su equipo a una victoria 125-111 sobre los Chicago Bulls, en el partido que marcó el debut de ambos conjuntos en la fase de grupos de la Copa NBA.

Los Celtics extendieron a cuatro su cadena de triunfos y volvieron a demostrar su superioridad frente a Chicago, al que habían derrotado por 35 puntos el pasado lunes.

Pritchard encontró rápidamente su ritmo ofensivo y consiguió 20 de sus 30 tantos durante la primera mitad, para mantener a Boston al frente de un encuentro que tuvo escasa oposición de los visitantes durante buena parte de la noche.

El escolta terminó con nueve canastas en 17 intentos de campo y confirmó su buen desempeño ante los Bulls, después de haberles anotado 28 puntos en apenas 22 minutos en el enfrentamiento anterior, celebrado el 26 de octubre.

Jayson Tatum también tuvo una actuación destacada con 26 puntos en 34 minutos, mientras que Paul George contribuyó con 18 tantos y ocho asistencias.

La superioridad de Boston quedó reflejada desde la primera mitad, cuando construyó una ventaja de hasta 32 puntos con 1:52 por jugar antes del descanso. Chicago no pudo reducir considerablemente la diferencia hasta el último cuarto, cuando los Celtics ya habían enviado a descansar a sus principales jugadores.

El dominio local no se limitó al perímetro. Boston castigó constantemente en la zona pintada y terminó con 56 puntos cerca del aro, una muestra de su capacidad para imponer condiciones tanto en el juego exterior como en la pintura.

Destacados por Chicago

Por los Bulls, Caleb Wilson encabezó la ofensiva con 23 puntos, seguido por Norman Powell, quien aportó 16, y Matas Buzelis, con 14.

Chicago atraviesa una complicada racha de resultados y sufrió su cuarta derrota consecutiva. Su falta de efectividad ofensiva fue uno de los factores determinantes, al encestar apenas el 38 % de sus lanzamientos de campo (35 de 92) y un 30 % desde la línea de tres puntos (15 de 50).

Los problemas de los Bulls también volvieron a manifestarse en el manejo del balón. Después de cometer 25 pérdidas en la derrota por 35 puntos del lunes, Chicago entregó la pelota en 16 ocasiones este viernes, errores que Boston convirtió en 21 puntos.

En el compromiso anterior, los Celtics habían capitalizado aquellas 25 pérdidas para producir 39 unidades, una tendencia que volvió a favorecerlos en este segundo enfrentamiento.